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Нестандартная «дипломатия»

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  • 26.08.2026, 17:53
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Нестандартная «дипломатия»
Иллюстрация: УНІАН

Зачем директор ЦРУ летал в Москву.

Необъявленный визит Джона Рэтклиффа в Москву – незаурядное событие. Особенно когда стороны официально его не комментируют. УНИАН узнало, что стоит за этим посещением.

Во вторник, 25 августа, в московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военный транспортный самолет Boeing C-17, который используется для перевозки военных, техники и грузов, а также может привлекаться к правительственным и специальным миссиям.

Событие незаурядное. Она, очевидно, привлекло внимание .

Официальные ответы на запросы медиа об этом разожгли еще большее любопытство. Так, Пентагон, Белый дом и Госдепартамент США отказались предоставить информацию о грузе или пассажирах этого борта. А спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что нет информации о прибытии американского военного самолета в Москву.

«Нет, я не владею такой информацией», - сказал он на брифинге и уточнил, что на текущей неделе в Кремле не планируется встреч с представителями администрации США.

Лишь на следующий день Песков в комментарии The Washington Post упомянул о контактах между спецслужбами и о том, что Путина об итогах этих контактов проинформировали.

Отрицать очевидное действительно было бесполезно: уже сутки американские медиа, со ссылками на собственные источники, сообщали, что военным самолетом в Москву прилетал директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф.

Старые новые «красные линии»

С одной стороны, ничего секретного в том, что между Вашингтоном и Москвой существуют контакты, несмотря на ухудшение политических отношений и санкции в отношении РФ из-за развязанной войной в Украине, нет. Если государствам не удается коммуникировать на официальном поле, для обсуждения широкого круга вопросов остаются другие каналы – тех же спецслужб.

С другой стороны, этот визит главы американского разведывательного ведомства в РФ – первый с ноября 2021 года. Тогда в Москву летал предшественник Рэтклиффа Уильям Бернс, пытавшийся донести до Кремля оговорку о последствиях для России в случае разрешения полномасштабной войны. Ведь у американской разведки были данные, что РФ готовит эскалацию.

Тогда Москва пренебрегла оговорками: разговоры не остановили агрессию, и в феврале 2022 года РФ перешла установленные «красные линии». Так что нынешний визит директора ЦРУ в Москву тоже вызвал волну мыслей о том, что за таким визитом может стоять.

По мнению президента аналитического центра «Политика», политолога Игоря Попова, учитывая это, параллель между визитом директора ЦРУ в Москву пятилетней давности и нынешним достаточно показательна. Он напоминает, что в июле 2023 года Newsweek со ссылкой на американских разведчиков отмечал: миссия Бернса, хотя и не смогла убедить Кремль отказаться от вторжения, позволила Вашингтону и Москве понять взаимные «красные линии» и сформировать своеобразные неписаные rules of the road.

И сейчас, по его словам, история, может быть, повторяется. Не в деталях, а в самой логике: «Директора ЦРУ направляют в Москву не для подписания политических соглашений, а тогда, когда двум ядерным государствам нужно без публичной дипломатии определить пределы допустимого: что будет считаться эскалацией, какие существуют красные линии и какие действия другой стороны повлекут за собой ответ».

Тем для разговора много, результат – увидим

«Ради этого визита Путин отменил какое-то мероприятие «с сотнями приглашенных». А Вашингтон просил Киев не атаковать столицу РФ в период с 23 по 26 августа, - отмечает политический аналитик, эксперт по изучению России Игорь Тышкевич. - Визит такого характера - незаурядное событие».

По словам эксперта, в украинском информационном пространстве доминирует мнение, что этот визит напрямую связан с российско-украинской войной. Но реальность несколько иная.

«Директор ЦРУ – конкретная проблема, которая нуждается в быстрых решениях. Поэтому речь точно не о «мирном плане» по замораживанию войны - такие темы обсуждают другие люди», - отмечает Тишкевич.

По его мнению, существует как минимум шесть тем, которые могли обсуждать Ретклифф и Путин (хотя Песков и отрицает возможность этой встречи). В частности, речь может идти об обмене заключенными – США имеют список своих граждан, которых хотят извлечь из российских тюрем; вопросы безопасности стран Балтии (усилия РФ расширить линию боевого столкновения на страны Европы); урегулирование в Иране и проблема иранских ядерных материалов; Арктика и безопасность судоходства (а также проблема Шпицбергена); перемирие на Черном море; комплекс мер по заморозке войны в Украине.

«Последняя – наименее вероятная», - говорит он.

В свою очередь, американский политический репортер, редактор The Insider Майкл Вайсс убежден, что, например, тема обмена пленными вряд ли была в повестке дня. Поскольку, по его словам, для таких договоренностей директор ЦРУ не требуется.

Вайсс считает, что Рэтклифф посетил Москву, чтобы заставить Путина отказаться от эскалации российских действий против Европы и НАТО.

«Это связано с разведданными США, переданными полякам, балтийцам и скандинавам, и происходит на фоне заметного роста вероятных операций саботажа ГРУ и активности российских дронов в Германии, Болгарии, Румынии», - предположил он.

Кроме того, по информации Вайсса, Ретклифф обсудил в Москве взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и портам Украины и России и возможное прекращение огня в Сумской и Харьковской областях как шаги к общей деэскалации, а также перспективы завершения войны.

Мир для Трампа

По мнению украинского ученого и дипломата Сергея Корсунского, следует обратить внимание и на то, что визит высокопоставленного представителя Администрации США в Москву состоялся за два месяца до промежуточных выборов. Поэтому, очевидно, он может быть связан со сложной ситуацией в состоянии республиканцев.

«Нужны победы, прекращение войны (если не принимать во внимание торговую войну с Канадой, то их две и обе касаются России). Поэтому, скорее всего, обсуждались условия объявления успеха миротворческих усилий президента США Дональда Трампа», - считает он.

По словам дипломата, контекст, возможно, такой: «Вы же не хотите, чтобы у президента Трампа были проблемы? Ожидаете ли вы, что президент-демократ будет больше прислушиваться к России? Поэтому - никаких эскалаций, ищем хоть какого-то типа перемирия, а потом, после выборов, посмотрим. Может, всем понравится, и вообще война прекратится».

Следовательно, по словам Сергея Корсунского, вопрос только в цене.

Отчасти с таким мнением соглашается политолог, директор программы «Северная Америка» украинской исследовательской группы «Украинская призма» Александр Краев: «Трампу важно, чтобы было подписано соглашение, которое он назовет своим именем, под которым поставит свою подпись. А Россия сейчас в таком состоянии, когда ей можно задать прямой вопрос: «Как быстро вы готовы договориться, пока не стало хуже?».

По его убеждению, американцы через директора ЦРУ, скорее всего, ставили Москве условия: об определенных четких сроках, к которым россияне должны уступить и что-то сделать, чтобы соглашение с Украиной выглядело более реалистичным.

«Америка сейчас не может остановить усиление Украины (в смысле продолжения ударов вглубь РФ), даже если бы она этого хотела... И именно американцы хотят как можно быстрее дожать Москву для того, чтобы россияне хотя бы что-то с нами подписали. То есть, ситуация выглядит таким образом, что прямо сейчас у Трампа есть возможность сильнее давить на Москву», - отмечает Александр Краев.

Однако, по его словам, Украине в этой системе координат не стоит рассчитывать на гарантии безопасности, дополнительные ракеты. Он напоминает, что Дональду Трампу неважно, кто победит, в каком состоянии и как выйдет из этой войны.

«Трампу важно, чтобы было подписано соглашение», – добавляет эксперт.

Напоследок политолог призывает не нервничать по поводу таких контактов Вашингтона с Москвой. Понимать, что через представителей спецслужб американцы говорят не с теми, кто им дорог или необходим, а с теми, кто представляет угрозу.

«То есть, если Рэтклифф – единственный из высокопоставленных американских чиновников, кто действительно говорил с россиянами, то это был достаточно предметный, но совсем не дружеский визит», - убежден он.

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