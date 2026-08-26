Путину доложили об итогах встречи главы ЦРУ Рэтклиффа с российскими спецслужбами 2 26.08.2026, 13:38

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Джон Рэтклифф

Фото: Getty Images

С самим диктатором РФ контактов не было.

Диктатор России Владимир Путин был оперативно проинформирован об итогах встречи директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб. С самим главой государства контактов не было, и те не запланированы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было»,— уточнил Песков на брифинге. Пресс-секретарь добавил, что информацией о встречах «по линии других ведомств» не располагает.

Дмитрий Песков назвал контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением. По словам представителя президента, они продолжаются даже в самые сложные периоды двусторонних отношений. Однако позволят ли подобные встречи вывести связи РФ и США из «глубочайшего кризиса», говорить преждевременно, заключил Песков.

25 августа в Москву с рабочим визитом прилетел глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что темой визита могла стать информация о подготовке России к провокациям в отношении европейских союзников по НАТО.

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