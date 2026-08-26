Украина ударила по 16 объектам РФ: поражены НПЗ, аэродромы и ракетное подразделение

Украина ударила по 16 объектам РФ: поражены НПЗ, аэродромы и ракетное подразделение1
- 26.08.2026, 13:18
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На одном из крупнейших НПЗ России вспыхнул пожар.
В ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ - «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Генштаб ВСУ, заявление Сил беспилотных систем и сообщение президента Владимира Зеленского.
В Генштабе подтвердили, что в результате поражения завода на его территории произошел пожар, степень нанесенного ущерба сейчас уточняется.
В СБС отметили, что российский завод поразили операторы 1-го ОЦ вместе с другими составляющими СОУ. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 800 км.
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора, которое входит в группу «Лукойл». Его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.
Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, серу и другие нефтепродукты. Он задействован в обеспечении потребностей российских оккупантов.
Зеленский подчеркнул, что только за сутки Украина применила «дальнобойные санкции» против 16 объектов россиян.
«В частности, были дальнобойные ответы по нефтяным объектам - российскому нефтяному кошельку, финансирующему войну. Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, постоянно используемым для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике», - говорится в заявлении главы государства.
Президент подчеркнул, что война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Он заявил, что Украина отвечает на вражеские удары и делает это так, чтобы «цена войны для агрессора неизбежно росла».