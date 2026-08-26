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Грузины устроили на границе протесты из-за российских туристов

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  • 26.08.2026, 14:01
  • 13,986
Грузины устроили на границе протесты из-за российских туристов

Протесты проходят прямо на КПП «Верхний Ларс».

В Грузии сторонники партии «Единое национальное движение» 25 августа устроили протесты из-за российских туристов на границе двух стран.

Отмечается, что представители движения выехали на КПП «Верхний Ларс», чтобы выразить недовольство из-за приезда туристов. По их словам, российские граждане приезжают в Грузию не только для отдыха, но и покупают там жилье и открывают бизнес. Председатель совета партии Ираклий Павленишвили заявил, что все это опасно для государственности Грузии.

Сторонник партии также обратил внимание на то, что граждане России массово получают грузинское гражданство.

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