Грузины устроили на границе протесты из-за российских туристов

Грузины устроили на границе протесты из-за российских туристов13
- 26.08.2026, 14:01
- 13,986
Протесты проходят прямо на КПП «Верхний Ларс».
В Грузии сторонники партии «Единое национальное движение» 25 августа устроили протесты из-за российских туристов на границе двух стран.
Отмечается, что представители движения выехали на КПП «Верхний Ларс», чтобы выразить недовольство из-за приезда туристов. По их словам, российские граждане приезжают в Грузию не только для отдыха, но и покупают там жилье и открывают бизнес. Председатель совета партии Ираклий Павленишвили заявил, что все это опасно для государственности Грузии.
Сторонник партии также обратил внимание на то, что граждане России массово получают грузинское гражданство.