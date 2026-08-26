«Подождем полгода и купим за пачку «Кириешек» и колу» 2 26.08.2026, 14:12

7,108

Квартира в Новой Боровой

Фото: threads.com/@annagur.in

Белорусов поразили цены на жилье в Новой Боровой.

В Threads предлагают купить небольшую квартиру без ремонта в Новой Боровой за 95 тысяч долларов. В комментариях цену встретили без особого энтузиазма: одни вспоминали, сколько стоило здесь жилье еще пару лет назад, другие же считают, что нужно подождать с покупкой квадратных метров, пишет «Зеркало».

«Минск! Продаю новую квартиру в Новой Боровой! 34,3 кв. м. Без ремонта. Шестой этаж из семи. 95 000 долларов. Купите по-братски, а?» — написала минчанка.

Многих комментаторов стоимость жилья удивила. Вот некоторые из откликов под постом:

«Если честно, я в а*** от нынешних цен. Ровно год назад купила там же 70 кв. с мебелью и техникой за 130 тыс.».

«Тут веткой выше дом в Аргентине на 120 кв. с видом на море, 78 тыс.».

«Цена слишком уж, за эту стоимость в Новой Боровой стоят (продают. — Прим. ред.) с ремонтом».

«2770 долларов за квадрат в квартире 34 квадратов. По сути и без комнаты, и без кухни. 7 в 1, как мужской гель для душа. Нужно брать».

«А как квартира без ремонта может стоить 3 тыс. за квадрат? Край 1,5 тыс.».

«Я за такие деньги 56 кв. купил, практически, за 98. Удачи вам».

«Вы хотите продать или не продешевить? Уточняйте людям. Из последнего знакомые брали 75 тысяч долларов 45 м². «Северный берег». А у вас с цифрами что-то не то».

«Как хорошо, что мы купили квартиру в Новой Боровой раньше. За меньшую сумму и метраж побольше намного. Но это стоило того! Ребята, кто купит эту квартиру, добро пожаловать! Новая Боровая — это круто, это вдохновение и кайф. Соседи просто космос! Нам попались лучшие на свете!»

«М-да. Я даже дешевле в Новой Боровой трешку купил в 2023 году, а тут 34 квадрата…»

«Есть 40 (видимо, тысяч долларов. — Прим. ред.), заберу по-братски все комнаты, кроме туалета с ванной».

«Итак, я задумалась, за сколько можно продать 49,2 кв. м. в Минске с приемлемым ремонтом. Смогу ли я за эти миллиарды начать новую жизнь на Карибских островах?»

«Подождем полгода и купим за пачку «Кириешек» и колу 0,33 литра».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com