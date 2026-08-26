Американский актер Шон Пенн встал на колени перед Зеленским

Американский актер Шон Пенн встал на колени перед Зеленским6
- 26.08.2026, 14:52
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Известный актер с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину.
Американский актер Шон Пенн во время концерта по случаю вручения премии «Национальная легенда Украины» подошел к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы лично с ним пообщаться. Видео опубликовал в Instagram украинский продюсер Сергей Перман.
Чтобы не мешать зрителям, Пенн встал перед Зеленским на колени, а президент Украины сидел на корточках возле Пенна. Во время разговора они держали друг друга за руки, а Пенн что-то эмоционально рассказывал Зеленскому.
«Это так трогательно», – подписал ролик Перман.
В этот день Пенн, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину, получил награду из рук Зеленского и стал национальной легендой Украины.