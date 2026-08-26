закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Драпатый приехали на фронт

2
  • 26.08.2026, 15:30
  • 2,906
Зеленский и Драпатый приехали на фронт

Президент Украины и главнокомандующий ВСУ посетили Александровское направление.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый посетили Александровское направление.

«Сегодня обсудили с командирами, как усилить нашу оборону. Есть конкретные запросы: обеспечение дронами, потребность в дальнобойной артиллерии и малых РЛС, вопросы прямого финансирования бригад, самовольного оставления частей, подготовка и поощрение воинов. Все проработаем. Нужно максимально усиливать наших защитников», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный