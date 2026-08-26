Зеленский и Драпатый приехали на фронт 2 26.08.2026, 15:30

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Президент Украины и главнокомандующий ВСУ посетили Александровское направление.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый посетили Александровское направление.

«Сегодня обсудили с командирами, как усилить нашу оборону. Есть конкретные запросы: обеспечение дронами, потребность в дальнобойной артиллерии и малых РЛС, вопросы прямого финансирования бригад, самовольного оставления частей, подготовка и поощрение воинов. Все проработаем. Нужно максимально усиливать наших защитников», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

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