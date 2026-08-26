В Европе попытались поджечь четвертый за месяц военный завод 3 26.08.2026, 15:49

3,980

Целью диверсии стало предприятие, выпускающее беспилотники для Украины.

По данным правоохранителей, двух подозреваемых в планировании диверсии задержали в Словакии, еще одного — в Германии. Пострадавших и ущерба нет, пишет Moscow Times.

На объекте работали около 70 сотрудников, а стоимость имущества в цеху составляла десятки миллионов евро. Полицейские изъяли горючую смесь, инструменты, мобильные телефоны, видеокамеру и план. Изъятая горючая смесь была напалмом. Следствие по уголовному делу продолжается.

Целью был завод беспилотников украинской компании Skyeton в городе Прешов. Ее офис в Киеве уже был уничтожен в результате российской атаки в мае 2026 года.

Компания Skyeton наладила выпуск дронов Raybird в Словакии через дочернюю структуру Tropozond. БПЛА Raybird передает в реальном времени координаты целей и интегрируется с системами артиллерии HIMARS, Caesar и Krab.

Компания заранее готовилась к атакам и рассредоточила производственные мощности по разным регионам Украины и за границей. В 2025 году Skyeton и британская оборонная компания Prevail Partners объявили о создании совместного предприятия Skyeton Prevail Solutions. На совместном производстве в Великобритании планировалось нанять 160 человек. Также компания сотрудничает с датской Quadsat.

В Европе произошло несколько инцидентов на предприятиях, связанных с поставками оружия Украине.

15 августа в Таллинне произошел поджог здания, которое использует эстонская компания Milrem Robotics. Она производит военную робототехнику и поставляет системы Украине. Позже в Латвии задержали троих ее граждан по подозрению в организации поджога. Эстонские власти расследуют возможную причастность России.

13 августа на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро недалеко от Рима произошел мощный взрыв. Предприятие входит в оборонный холдинг KNDS, который поставляет оружие Украине. Завод под Римом производит боеприпасы для сухопутных и военно-морских сил. В Киеве работает дочерняя компания KNDS Ukraine, которая сотрудничает с украинской оборонной промышленностью.

Четвертый эпизод произошел 10 августа. Пожар начался на территории предприятия EMCO возле села Белица в Болгарии. Около 300 работников предприятия эвакуировали. EMCO принадлежит болгарскому оружейному барону Эмилиану Гебреву. Его компании поставляли вооружение Украине с 2014 года. Причины пожара на складе боеприпасов расследуются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com