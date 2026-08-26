Пылесосная компания не смогла обойти Bugatti 5 26.08.2026, 16:21

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Китайская Dreame сдалась, так и не выпустив свой гиперкар.

Китайская технологическая компания Dreame Technology решила отказаться от автомобильного направления всего через год после его запуска. Вместо создания электрического гиперкара компания сосредоточится на продуктах, которые уже доказали свою коммерческую эффективность — роботах-пылесосах, газонокосилках, двухколесном электротранспорте и робототехнике, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобильный проект стартовал в августе 2025 года и сразу привлек внимание громкими обещаниями. Компания заявляла, что ее электрический гиперкар сможет разгоняться до 100 км/ч за 0,9 секунды. Также ему обещали твердотельную батарею с плотностью энергии 450 Вт·ч/кг и запас хода около 550 км.

Однако уже через год Dreame решила полностью выйти из автомобильной отрасли. Почти тысяча сотрудников, которых компания первоначально привлекла для работы над машинами, постепенно покинули проект. В финале его закрытием занимались преимущественно специалисты по финансам, юридическим вопросам и персоналу.

«Теперь мы вернемся к нашим основным направлениям, которые остаются прибыльными», — заявил глава Dreame Юй Хао.

По словам бывших сотрудников, автомобильный проект в значительной степени использовался для маркетинга и привлечения инвестиций. Они утверждали, что представленный на CES 2026 автомобиль был демонстрационным макетом без полноценного шасси.

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