США создали беспилотный Ford для войны с дронами
- 26.08.2026, 17:06
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Машина может работать в минных полях без экипажа.
Армия США испытала экспериментальный Ford F-250, способный самостоятельно передвигаться по опасной местности и защищаться от небольших беспилотников, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Пикап оснащен системой автономного управления AutoDrive компании Forterra и противодронной турелью Edda от 9 Mothers. Машина может дистанционно выполнять задачи по расчистке маршрутов от мин и заграждений, пока военнослужащие контролируют ее с безопасного расстояния.
Главная особенность конструкции — возможность одновременно выполнять инженерную задачу и защищаться от воздушных угроз. Установленная в кузове Edda использует акустические датчики для обнаружения небольших дронов, после чего визуальная система сопровождает и наводит автоматический дробовик на цель.
По данным разработчиков, система рассчитана на быстрые малые беспилотники размером около 18 сантиметров. Дальность поражения составляет примерно от 9 до 100 метров.
«Грузовик, медленно пробирающийся через минное поле, является легкой целью, а дешевые дроны дают противнику простой способ атаковать или вывести его из строя», — объясняют авторы проекта.
В рамках Sandhills 2.0 армия США проверяет, можно ли превратить такую комбинацию в полноценную систему для реального применения.
Эксперимент показывает новый подход к военной технике: расчистка маршрута, автономное управление и защита от дронов объединяются в одной относительно недорогой платформе.
«Защита от дронов, живучесть и разминирование начинают объединяться на одной машине», — отмечают авторы.