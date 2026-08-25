Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Украина начала важную операцию

Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Украина начала важную операцию21
- 25.08.2026, 20:03
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Получены первые результаты.
Силы обороны Украины проводят скоординированную кампанию по подавлению и уничтожению средств противовоздушной обороны страны-агрессора России. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Операция украинских сил по уничтожению ПВО противника в приграничных районах РФ, вероятно, началась в рамках более широкой кампании против российских экономических и военных объектов.
Украина получила первые результаты
В ночь с 23 на 24 августа, по данным командующего СБС Роберта Бровди, Украина поразила истребитель, вертолёт, радары воздушного наблюдения и ряд элементов ПВО России. Также под ударом Сил обороны оказался логистический центр Ozon.
«ISW отмечает признаки усиления украинскими войсками своей ударной кампании по складам Ozon с 22 августа. Украинские войска наносят значительные удары по логистическим центрам Wildberries по всей России примерно с 17 июля, и теперь, похоже, расширяют свою ударную кампанию на склады Ozon в рамках систематической ударной кампании Украины против российских торговых площадок», - добавили аналитики.