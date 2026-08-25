Как родителям школьников взять выходной 1 сентября? 2 25.08.2026, 10:10

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Объяснили в Минтруда.

«Можно ли отпроситься у начальства 1 сентября на школьную линейку к своему ребенку? Такая возможность по закону есть?» - спросила у «АиФ» минчанка.

Есть несколько способов официально взять выходной день на работе 1 сентября. В частности, как напомнили в Минтруда и соцзащиты, работник имеет право использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы (отгул). Его предоставляют за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники и сверхурочную работу.

Также работник может подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет) либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным локально-правовым актом организации или нанимателем. По согласованию с нанимателем он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению.

Кроме того, сотрудник имеет право использовать часть трудового отпуска, который можно делить на части, и использовать одну из них, в том числе один календарный день. Если часть отпуска не запланирована на этот период, то его предоставление возможно по соглашению сторон.

Иные варианты освобождения в этот день от работы можно уточнить в отделе кадров конкретной организации.

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