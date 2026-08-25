На втором по величине спутнике Юпитера замечена неожиданная активность 3 25.08.2026, 10:27

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Астрономы не до конца понимают, что именно происходит на поверхности Каллисто.

Ученые, кажется, намного меньше внимания уделяют второму по величине спутнику Юпитера – Каллисто. Это один из четырех главных спутников газового гиганта. Каллисто кажется спокойным миром, где тысячи кратеров существуют уже миллиарды лет на поверхности в неизменном виде и нечего не происходит.

Но новые данные, полученные с помощью космического телескопа Уэбб, показывают, что Каллисто является более активным миром, чем предполагали ученые. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

На втором по величине спутнике Юпитера замечена неожиданная активность

Поверхность Каллисто

Фото: NASA

Каллисто имеет на своей поверхности самое большое количество кратеров в Солнечной системе. При этом Каллисто всегда обращен одной стороной к Юпитеру, а гравитация там составляет всего около 12% от земной.

Новые данные показали, что, как и предполагалось, поверхность Каллисто покрыта водяным льдом. Но оказалось, что он неравномерно распределен между двумя полушариями спутника. Астрономы предполагают, что изменения в структуре водяного льда связаны с плазменной бомбардировкой поверхности Каллисто, исходящей из магнитосферы Юпитера.

Сравнение размеров Каллисто (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землей

Фото: Wikipedia

Также ученые обнаружили на поверхности Каллисто обширные участки сухого льда, то есть замороженного углекислого газа. Но этот лед не должен оставаться в стабильном состоянии на поверхности спутника. Почему так происходит пока неясно.

Углекислый газ был замечен также в тонкой атмосфере Каллисто. Это подтверждает то, что атмосфера преимущественно состоит из CO2, хотя распределение газа является неоднородным. Наибольшая концентрация углекислого газа не совпадает с наибольшей концентрацией твердого CO2 на поверхности, а также не совпадает с областями с самыми высокими температурами, где сухой лед может испаряться. Это очень нелогично, но значит на Каллисто происходят некие процессы, которые все еще непонятны ученым.

Интересной особенностью поверхности Каллисто является кратер Вальхалла, окруженный кольцами, диаметр которых достигает 1800 км

Фото: NASA

Также на поверхности Каллисто были обнаружены органические соединения, содержащие углерод и азот. Как именно эти соединения попадают на Каллисто ученые пока не знают. Возможно, это следствие взаимодействия пыли с других спутников Юпитера с минералами на Каллисто.

Ученые говорят, что даже данные самого мощного космического телескопа не могут объяснить неожиданные процессы на самом неактивном из четырех главных спутников Юпитера.

Но астрономы надеются получить ответы на интересующие их вопросы с помощью миссии JUICE, которая сейчас направляется к Юпитеру. В 2030-х годах зонд JUICE сможет получить самые детальные изображения поверхности Каллисто.

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