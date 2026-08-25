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«Ждал вызова три дня и пять часов»

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  • 25.08.2026, 10:44
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«Ждал вызова три дня и пять часов»

Как автомобилисты выезжают из Беларуси в Польшу.

Перед началом учебного года на выезде из Беларуси в Польшу сохраняются большие очереди легковых автомобилей. По данным Госпогранкомитета на 10:00 (по белорусскому времени) 25 августа, в электронной очереди в «Бресте» зарегистрировано 1360 автомобилей, в «Брузгах» — 405, в «Берестовице» — 300.

По сравнению с концом прошлой рабочей недели очереди начали рассасываться: тогда суммарное количество зарегистрированных машин приближалось к 3 тыс.

От регистрации в зоне ожидания до вызова в пункт пропуска может пройти несколько суток, пишет Most. Пользователь Анджей написал в приграничном чате, что ждал вызова на погранпереход три дня и пять часов. Еще 3 часа 45 минут у него заняло пересечение границы. Другой пользователь, Михаил, прошел границу за 6,5 часа.

В пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» от регистрации в зоне ожидания до вызова проходит более сорока часов. Анжелика зарегистрировалась в «Брузгах» в 02:48 23 августа — была вызвана на границу в 21:11 следующего дня. В «Берестовице» Виктор зарегистрировался в 09:20 23 августа — на пограничный переход попал в 03:30 25 августа. Пересечение границы занимает в среднем два-три часа.

Очередь автобусов сохраняется только в пункте пропуска «Брест». Утром 25 августа в зоне ожидания находились 11 бортов.

За пересадку в первые автобусы перед шлагбаумом водители берут 50 евро со взрослых и 30 евро — с детей. У одной из пользовательниц приграничного чата пересечение границы в «Бресте» днем 24 августа заняло 7 часов 35 минут. В «Берестовице» пересечение границы на автобусе занимает от 4,5 до 7 часов.

На выезде из Польши в Беларусь серьезных очередей не наблюдается.

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