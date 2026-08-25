закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ИП в Беларуси не смогут заниматься еще несколькими видами деятельности

7
  • 25.08.2026, 10:55
  • 6,584
ИП в Беларуси не смогут заниматься еще несколькими видами деятельности

Это предусмотрено постановлением «правительства».

Индивидуальные предприниматели в Беларуси не смогут заниматься зеленой энергетикой, заготовкой диких животных и растений, а также еще некоторыми видами деятельности. Это предусмотрено постановлением «правительства», которое опубликовано на Национальном правовом портале, пишет Office Life.

О том, что для ИП запретят еще несколько видов деятельности, СМИ писали в конце прошлого года. Тогда в «парламенте» как раз обсуждали законопроект по вопросам предпринимательской деятельности. Собственно, на основании этого документа Совмин сейчас убрал упоминания о предпринимателях из ряда нормативных актов.

Так, ИП не смогут получить разрешение на создание, реконструкцию или модернизацию источников электро- или тепловой энергии производительностью 500 кВт и более. Аналогично им нельзя будет заниматься возобновляемыми источниками энергии.

Полностью запрещена для предпринимателей деятельность по заготовке диких животных (за исключением охоты и рыболовства), а также производство средств защиты растений и удобрений.

Как ранее и предполагалось, ИП больше не смогут заниматься генно-инженерной деятельностью. Упоминание о них также убрали из положения о долговременном уходе за больными и недееспособными гражданами и др.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук