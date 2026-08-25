ИП в Беларуси не смогут заниматься еще несколькими видами деятельности

ИП в Беларуси не смогут заниматься еще несколькими видами деятельности7
- 25.08.2026, 10:55
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Это предусмотрено постановлением «правительства».
Индивидуальные предприниматели в Беларуси не смогут заниматься зеленой энергетикой, заготовкой диких животных и растений, а также еще некоторыми видами деятельности. Это предусмотрено постановлением «правительства», которое опубликовано на Национальном правовом портале, пишет Office Life.
О том, что для ИП запретят еще несколько видов деятельности, СМИ писали в конце прошлого года. Тогда в «парламенте» как раз обсуждали законопроект по вопросам предпринимательской деятельности. Собственно, на основании этого документа Совмин сейчас убрал упоминания о предпринимателях из ряда нормативных актов.
Так, ИП не смогут получить разрешение на создание, реконструкцию или модернизацию источников электро- или тепловой энергии производительностью 500 кВт и более. Аналогично им нельзя будет заниматься возобновляемыми источниками энергии.
Полностью запрещена для предпринимателей деятельность по заготовке диких животных (за исключением охоты и рыболовства), а также производство средств защиты растений и удобрений.
Как ранее и предполагалось, ИП больше не смогут заниматься генно-инженерной деятельностью. Упоминание о них также убрали из положения о долговременном уходе за больными и недееспособными гражданами и др.