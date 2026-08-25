Украинская оборонка станет двигателем послевоенной экономики 25.08.2026, 11:25

Технологический опыт трансформировать в экспортный потенциал.

Украинская оборонная промышленность может стать одним из главных двигателей экономического восстановления страны после окончания войны. Производственные мощности отрасли в 2026 году оцениваются примерно в $55 млрд против $1 млрд до полномасштабного вторжения России, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

За более чем четыре года войны украинские компании создали и испытали на поле боя большое количество недорогих беспилотников, ракет и средств перехвата. Теперь Киев рассчитывает превратить накопленный технологический опыт в экспортный потенциал, поставляя разработанные системы западным странам и государствам Ближнего Востока.

Авторы сравнивают возможную модель развития Украины с Израилем, который использовал военный опыт для формирования высокотехнологичной экономики и продвижения собственной оборонной продукции на мировых рынках. При этом украинской промышленности предстоит решить ряд серьезных проблем.

В частности, отрасли мешают бюрократия, коррупционные риски и сложные процедуры согласования экспортных контрактов. По мнению эксперта Progressive Policy Institute Тамар Джейкоби, Украине необходимо реформировать правила, чтобы ускорить производство и экспорт вооружений.

«Успех будет определяться не только рынком, но и политикой, благоприятной для экспорта вооружений», — считают авторы.

Проблемой может стать нехватка рабочих рук. Правительство оценивает потребность послевоенной экономики в 4,5 млн работников. При этом за рубежом находятся миллионы украинцев, значительная часть которых пока не планирует возвращаться до окончания войны.

Именно молодые специалисты, получившие в Европе опыт работы и международные деловые связи, могут оказаться особенно важны для развития оборонной промышленности.

Однако их возвращение способно создать социальное напряжение. Украине предстоит решить, как соотнести поддержку вернувшихся граждан с льготами для ветеранов, которые воевали на фронте.

Именно кадровая политика и реформы определят, сможет ли украинский ВПК превратить опыт войны в основу долгосрочного экономического роста.

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