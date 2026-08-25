закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская оборонка станет двигателем послевоенной экономики

  • 25.08.2026, 11:25
Украинская оборонка станет двигателем послевоенной экономики

Технологический опыт трансформировать в экспортный потенциал.

Украинская оборонная промышленность может стать одним из главных двигателей экономического восстановления страны после окончания войны. Производственные мощности отрасли в 2026 году оцениваются примерно в $55 млрд против $1 млрд до полномасштабного вторжения России, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

За более чем четыре года войны украинские компании создали и испытали на поле боя большое количество недорогих беспилотников, ракет и средств перехвата. Теперь Киев рассчитывает превратить накопленный технологический опыт в экспортный потенциал, поставляя разработанные системы западным странам и государствам Ближнего Востока.

Авторы сравнивают возможную модель развития Украины с Израилем, который использовал военный опыт для формирования высокотехнологичной экономики и продвижения собственной оборонной продукции на мировых рынках. При этом украинской промышленности предстоит решить ряд серьезных проблем.

В частности, отрасли мешают бюрократия, коррупционные риски и сложные процедуры согласования экспортных контрактов. По мнению эксперта Progressive Policy Institute Тамар Джейкоби, Украине необходимо реформировать правила, чтобы ускорить производство и экспорт вооружений.

«Успех будет определяться не только рынком, но и политикой, благоприятной для экспорта вооружений», — считают авторы.

Проблемой может стать нехватка рабочих рук. Правительство оценивает потребность послевоенной экономики в 4,5 млн работников. При этом за рубежом находятся миллионы украинцев, значительная часть которых пока не планирует возвращаться до окончания войны.

Именно молодые специалисты, получившие в Европе опыт работы и международные деловые связи, могут оказаться особенно важны для развития оборонной промышленности.

Однако их возвращение способно создать социальное напряжение. Украине предстоит решить, как соотнести поддержку вернувшихся граждан с льготами для ветеранов, которые воевали на фронте.

Именно кадровая политика и реформы определят, сможет ли украинский ВПК превратить опыт войны в основу долгосрочного экономического роста.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук