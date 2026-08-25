Загадочный взрыв прогремел на газохимическом комплексе в Амурской области РФ 4 25.08.2026, 12:00

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Мощная волна волна повредила часть помещений.

В Амурской области России произошел пожар на Амурском газохимическом комплексе.

Возгорание возникло на установке пиролиза – ключевом звене производства этилена и пропилена, сообщает Dialog.UA.

По предварительным данным, на территории предприятия также произошла взрывная волна, которая повредила часть помещений.

Местные жители сообщали, что к комплексу направили большое количество пожарных расчетов и машин скорой помощи.

Установка пиролиза является одной из основных технологических частей Амурского газохимического комплекса. Именно здесь из углеводородного сырья производят этилен и пропилен.

Проектная мощность установки составляет около 2,7 млн тонн продукции в год. На данный момент комплекс находится на этапе подготовительных работ перед выходом на промышленную эксплуатацию.

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