У мобильных операторов появились изменения1
- 25.08.2026, 12:13
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Они касаются роуминга.
У мобильных операторов появились изменения по услугам в роуминге. Так оператор Life расширил список стран, в которых его клиентам доступен 5G-роуминг — их теперь 39. Из «новичков» — Австрия, Вьетнам, Италия, Катар, Китай, Кипр, Румыния и Черногория.
Компания А1 с 17 августа также ввела новшество по услугам в роуминге в России. «Изменения касаются стоимости интервалов интернета», — уточнили в контакт-центре оператора.
К примеру, пакет с 1024 МБ теперь стоит 9 рублей, а с 1024 — 2048 МБ — 7 рублей.