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У мобильных операторов появились изменения

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  • 25.08.2026, 12:13
  • 2,292
У мобильных операторов появились изменения

Они касаются роуминга.

У мобильных операторов появились изменения по услугам в роуминге. Так оператор Life расширил список стран, в которых его клиентам доступен 5G-роуминг — их теперь 39. Из «новичков» — Австрия, Вьетнам, Италия, Катар, Китай, Кипр, Румыния и Черногория.

Компания А1 с 17 августа также ввела новшество по услугам в роуминге в России. «Изменения касаются стоимости интервалов интернета», — уточнили в контакт-центре оператора.

К примеру, пакет с 1024 МБ теперь стоит 9 рублей, а с 1024 — 2048 МБ — 7 рублей.

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