В Минске на перекрестке столкнулись два грузовика

В Минске на перекрестке столкнулись два грузовика4
- 25.08.2026, 12:29
- 3,058
Момент ДТП попал на видео.
Вчера вечером 29-летний водитель грузового МАЗа с полуприцепом ехал по проезду Геологическому и при повороте направо на улицу Ваупшасова не предоставил преимущество грузовику Mercedes с полуприцепом. В результате произошло столкновение.
По предварительной версии ГАИ Минска, водитель МАЗа двигался на разрешающий зеленый сигнал дополнительной секции светофора при горящем основном красном сигнале.
Никто не пострадал, транспортные средства получили повреждения.