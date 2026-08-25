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В Минске на перекрестке столкнулись два грузовика

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  • 25.08.2026, 12:29
  • 3,058
В Минске на перекрестке столкнулись два грузовика

Момент ДТП попал на видео.

Вчера вечером 29-летний водитель грузового МАЗа с полуприцепом ехал по проезду Геологическому и при повороте направо на улицу Ваупшасова не предоставил преимущество грузовику Mercedes с полуприцепом. В результате произошло столкновение.

По предварительной версии ГАИ Минска, водитель МАЗа двигался на разрешающий зеленый сигнал дополнительной секции светофора при горящем основном красном сигнале.

Никто не пострадал, транспортные средства получили повреждения.

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