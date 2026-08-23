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«Не хочу ущемлять себя»: cемья немцев, переехавшая в Беларусь, выдержала лишь 4,5 года

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  • 23.08.2026, 14:29
  • 30,810
«Не хочу ущемлять себя»: cемья немцев, переехавшая в Беларусь, выдержала лишь 4,5 года

Они возвращаются в ЕС.

Четыре с половиной года назад Патрик и Анна Шнайдеры купили дом в деревне Огородники Слуцкого района. Семья с двумя детьми переехала из Германии, хвалила Беларусь в интервью госТВ. Теперь они продают дом и собираются в ЕС.

Спустя 4,5 года семья покидает Беларусь, заметила «Салiдарнасць».

— Наверное, самая важная причина — это финансы, — рассказывает Анна Шнайдер в рилз в Инстаграме. — Раньше я думала, что жить с недостаточным количеством средств не так будет тяжело, что если все удобства есть, есть свой огород, то этого в принципе достаточно, немножко где-то зарабатывать и жить.

Но сейчас я понимаю, что не хочу просто жить, существовать. Я хочу также позволить своим детям попутешествововать, позволить своим детям купить то, что они себе хотят, и не стоять и считать каждую копейку.

По словам Анны, больше всего она заработала за месяц тысячу рублей. И это был март, когда она торговала три дня подряд возле тюльпанов. Она делала кондитерские изделия, хлеб тофу и растительное молоко — все без сахара, без глютена и без продуктов животного происхождения.

Патрик занимался реконструкцией дома, который семья теперь продает за 90 тысяч долларов.

Анна вспоминает, что после приезда в Беларусь устроилась медсестрой на полставки и зарабатывала 350 рублей.

— Сейчас четыре года спустя я бы на том же самом месте могла бы зарабатывать где-то 750 рублей, но больше чем на полставки я не могу идти из-за детей, из-за готовки еды. Патрику работать где-то на стройке с его плохим русским и получать где-то подсобником полторы тысячи — это, конечно, ни о чем. В Минске мы бы имели наверняка в два раза больше.

По подсчетам Анны, максимум они могли бы заработать 2,5 тысячи рублей.

— Я не хочу ущемлять себя в питании, я хочу покупать себе свежие фрукты и овощи. А мы веганы. Веганская еда здесь не распространена, приходится делать все самим.

Анна полагает, что изначально семье надо было ехать в Минск, но супруги хотели жить подальше от больших шумных городов, хотели свежий воздух, деревню, свой огород.

— Я хочу иметь возможность свозить детей на море и хорошо кормить, — написала в комментариях Анна.

Вот еще одна цитата из ее комментариев к посту: «В Австрии на полной ставке больше 2000 евро зарабатывала».

В следующем видео она назвала еще одну причину отъезда. По буквам выговорила слово «война», отметив, что боится его произносить.

— Везде что-то будет, где-то больше, где-то меньше. Не в хорошие времена мы живем, к сожалению. Поэтому надо выбрать, где ты хочешь в это время быть и с кем, и мы решили все-таки быть рядом с родственниками, в привычной среде, — пояснила женщина.

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