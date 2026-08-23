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ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

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  • 23.08.2026, 8:56
  • 5,540
ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Из здания эвакуировали 300 работников.

В воскресенье утром, 23 августа, в Оренбурге было неспокойно — там зафиксировали как минимум одну атаку на склад компании Ozon.

По информации местных властей, в результате удара беспилотников оказался повреждён логистический комплекс Ozon: обломки дронов упали на территорию объекта, что спровоцировало возгорание. Над зданием поднялось густое задымление, которое зафиксировали очевидцы на видео.

После атаки из логистического центра эвакуировали более 300 сотрудников. По предварительным данным, масштабного пожара на территории комплекса избежать удалось.

На фоне произошедшего Ozon временно приостановил приём новых поставок на склад в Оренбурге, а товары, которые уже находятся в логистическом центре, временно скрыли с витрины маркетплейса.

Напомним, Ozon — один из крупнейших маркетплейсов России, уступающий по масштабам лишь Wildberries. Логистические центры и склады компании становятся целями украинских ударов из-за их значения для российской экономики и роли в поставках товаров двойного назначения.

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