Владельцы BMW возмутились из-за рекламы «Человека-паука» в авто 5 23.08.2026, 8:50

4,878

Пользователи не давали на это согласия.

Владельцы автомобилей BMW возмутились после появления проморолика фильма «Человек-паук: Новый день» на центральных экранах мультимедийных систем. Акция проходила с 27 июля по 10 августа более чем в 70 странах, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

BMW называет ролик праздничной анимацией, связанной с партнерством с Sony и Marvel, и не считает его рекламой. Однако многие водители с такой трактовкой не согласились, заявив, что не хотят видеть коммерческие предложения на экранах автомобиля, за который уже заплатили.

При запуске системы пользователям показывался баннер с предложением посмотреть анимацию. После нажатия открывался примерно 19-секундный ролик, в котором Человек-паук перепрыгивает через BMW, а подсветка салона синхронизируется с видео.

Акция затронула автомобили, выпущенные после июля 2020 года и оснащенные BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 или X при наличии Festive App. При этом ролик не выводился на приборную панель с предупреждениями и не запускался автоматически во время движения.

Особое внимание ситуация привлекла из-за прежних заявлений BMW. В 2023 году представитель компании Штефан Дурах называл салон автомобиля личным пространством и говорил, что BMW не планирует размещать там рекламу.

Теперь владельцы опасаются, что подобные промоакции могут стать новой практикой автопроизводителей. Для премиального бренда вопрос оказался не столько в самом Человеке-пауке, сколько в согласии владельца на использование экрана его автомобиля в рекламных целях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com