Владельцы BMW возмутились из-за рекламы «Человека-паука» в авто

Владельцы BMW возмутились из-за рекламы «Человека-паука» в авто5
- 23.08.2026, 8:50
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Пользователи не давали на это согласия.
Владельцы автомобилей BMW возмутились после появления проморолика фильма «Человек-паук: Новый день» на центральных экранах мультимедийных систем. Акция проходила с 27 июля по 10 августа более чем в 70 странах, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
BMW называет ролик праздничной анимацией, связанной с партнерством с Sony и Marvel, и не считает его рекламой. Однако многие водители с такой трактовкой не согласились, заявив, что не хотят видеть коммерческие предложения на экранах автомобиля, за который уже заплатили.
При запуске системы пользователям показывался баннер с предложением посмотреть анимацию. После нажатия открывался примерно 19-секундный ролик, в котором Человек-паук перепрыгивает через BMW, а подсветка салона синхронизируется с видео.
Акция затронула автомобили, выпущенные после июля 2020 года и оснащенные BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 или X при наличии Festive App. При этом ролик не выводился на приборную панель с предупреждениями и не запускался автоматически во время движения.
Особое внимание ситуация привлекла из-за прежних заявлений BMW. В 2023 году представитель компании Штефан Дурах называл салон автомобиля личным пространством и говорил, что BMW не планирует размещать там рекламу.
Теперь владельцы опасаются, что подобные промоакции могут стать новой практикой автопроизводителей. Для премиального бренда вопрос оказался не столько в самом Человеке-пауке, сколько в согласии владельца на использование экрана его автомобиля в рекламных целях.