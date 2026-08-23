Банки массово меняют условия по переводам денег 5 23.08.2026, 8:05

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Они затрагивают валюту и ЕРИП.

Ряд белорусских банков корректируют условия по денежным переводам для своих клиентов. Рассказываем, что изменилось и что ещё изменится в ближайшее время, пишет «Зеркало».

С 13 августа «Сбер Банк» запустил переводы по номеру телефона из российского «Сбербанка» в российских рублях.

«БНБ-Банк» с 1 сентября пересматривает тарифы на переводы в долларах, евро, российских рублях и китайских юанях внутри страны для клиентов пакета «Безграничный».

«Белагропромбанк» с 1 сентября начнёт взимать 5 рублей за приём и пересчёт наличных белорусских рублей при переводах без открытия счёта через систему ЕРИП — комиссия будет применяться к каждому отдельному платежу.

«Технобанк» вносит сразу несколько изменений. С 17 сентября корректируются условия переводов в евро: тариф, установленный в иностранной валюте, может списываться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты, а перевод физлиц за пределы банка в евро обойдётся в 30 евро плюс 1% от суммы.

Ещё раньше, с 7 августа, банк ввёл сбор в размере 15% за зачисление физическими лицами наличных российских рублей на расчётный счёт через кассу. Исключение сделано для случаев, когда средства вносятся с целью в тот же день открыть вклад в российских рублях.

С 1 сентября изменится и комиссия за безналичное зачисление денег на счета физлиц в белорусских рублях — она составит 0,9% от суммы (не менее одного рубля и не более 40 рублей). При этом комиссия не будет применяться при зачислении средств в рамках кредитного продукта «Милый дом».

Кроме того, с 10 августа «Технобанк» установил комиссию за переводы в долларах — 30 долларов плюс 1% от суммы перевода.

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