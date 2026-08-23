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Путин опять не смог дать интервью без чтения текста с телесуфлера

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  • 23.08.2026, 12:07
  • 18,404
Путин опять не смог дать интервью без чтения текста с телесуфлера

Монтаж не помог.

Во время недавнего интервью пропагандисту Павлу Зарубину Путин на протяжении большей части беседы зачитывал ответы с суфлёра, лишь первые пять минут отвечая без подготовленного текста. Впоследствии он смотрел в одну точку слева от собеседника и озвучивал написанный спичрайтерами текст, заметил российский журналист Илья Шепелин.

Как отметил Шелепин, режиссёры кремлёвской съёмочной группы, по всей видимости, учли предыдущий опыт: в этот раз они отказались от плана с камеры за правым плечом Зарубина, на котором было особенно заметно, что взгляд Путина направлен не на собеседника, а в сторону суфлёра. Из-за этого при монтаже нарушилась стандартная схема построения диалоговой сцены («восьмёрка»), однако полностью скрыть, что правитель читает текст, всё равно не удалось — на видео заметно, как он покашливает, произнося реплики.

При этом на сайте Кремля материал об интервью с заголовком, приглашающим посмотреть, как Путин общается с Зарубиным, сопровождается фотографией, на которой президент не смотрит на журналиста.

Ранее, несколько месяцев назад, во время беседы на тему бензинового кризиса в России Путин также зачитывал текст с суфлёра, практически не глядя на находившегося рядом Зарубина.

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