Путин опять не смог дать интервью без чтения текста с телесуфлера 20 23.08.2026, 12:07

18,404

Монтаж не помог.

Во время недавнего интервью пропагандисту Павлу Зарубину Путин на протяжении большей части беседы зачитывал ответы с суфлёра, лишь первые пять минут отвечая без подготовленного текста. Впоследствии он смотрел в одну точку слева от собеседника и озвучивал написанный спичрайтерами текст, заметил российский журналист Илья Шепелин.

Как отметил Шелепин, режиссёры кремлёвской съёмочной группы, по всей видимости, учли предыдущий опыт: в этот раз они отказались от плана с камеры за правым плечом Зарубина, на котором было особенно заметно, что взгляд Путина направлен не на собеседника, а в сторону суфлёра. Из-за этого при монтаже нарушилась стандартная схема построения диалоговой сцены («восьмёрка»), однако полностью скрыть, что правитель читает текст, всё равно не удалось — на видео заметно, как он покашливает, произнося реплики.

При этом на сайте Кремля материал об интервью с заголовком, приглашающим посмотреть, как Путин общается с Зарубиным, сопровождается фотографией, на которой президент не смотрит на журналиста.

Ранее, несколько месяцев назад, во время беседы на тему бензинового кризиса в России Путин также зачитывал текст с суфлёра, практически не глядя на находившегося рядом Зарубина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com