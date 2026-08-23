Портников рассказал, как реагировать на заявления Кремля 2 23.08.2026, 11:23

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Виталий Портников

Путин пытается скрыть свою беспомощность.

Путин угрожает не для того, чтобы запугать украинцев, а просто вынужден хоть как-то реагировать на постоянные удары Украины по территории России, пояснил украинский журналист и политолог Виталий Портников.

По его мнению, глава Кремля пытается делать вид, что он «великий и могущественный», чтобы скрыть свою реальную беспомощность, однако обещание отомстить украинцам никак не возместит убытков пострадавшим россиянам.

Своё мнение об очередных «пугалках» Путина публицист озвучил на своём YouTube-канале.

«Оказалось, что в игру по уничтожению инфраструктуры можно играть вдвоём, поэтому давайте не будем воспринимать заявление главы Кремля как действительно угрозы нанести какие-то удары в ответ, а будем их воспринимать как признание того факта, что украинские удары по экономике Российской Федерации достигают целей, и Путин ещё и в предвыборный период вынужден реагировать на те факты, которые не могут не замечать граждане РФ», — пролил свет на происходящее Портников.

«Вместо того чтобы обещать этим дезориентированным, несчастным гражданам завершение жестокой и несправедливой войны, которую он продолжает против соседней страны, обещает им месть так, будто месть вернёт им их товары, их бизнес, их возможность выжить, которой они скоро начнут лишаться после каждого нового удара Украины по каждому новому маркетплейсу, потому что это кризис экономики, кризис среднего бизнеса, это безработица, это отсутствие денег, это невозможность прокормить свою семью. И что говорит Путин своим гражданам, которые оказываются буквально перед перспективой экономического краха? Что он отомстит, будто им от этого должно стать легче», — добавил журналист.

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