Как Пентагон готовился к зомби-апокалипсису 6 Виктор Вахштайн

23.08.2026, 6:21

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Фото: Getty Images

И это не фантастика.

«Зомби-вегетарианцы не представляют непосредственной угрозы жизни гражданского населения, но уничтожают необходимые запасы продовольствия (рис, кукурузу, соевые бобы). Рекомендуется поручить разработку плана по их нейтрализации Минюсту».

Нет, я не в делирии. Это цитата из стратегического документа, созданного американскими военными, и ставшего достоянием прессы в 2014 году. История такова.

После окончания холодной войны армейские заскучали. «Красная угроза» уже не актуальна, а смену готовить надо — молодые резервисты просиживают штаны на курсах повышения квалификации и тренируют свои навыки военного планирования в атмосфере «лети туда, не знаю куда, бомби того, не знаю кого». И анонимному офицеру пришла в голову нетривиальная идея. Нужно, чтобы новое поколение стратегов было психологически готово к самому фантастическому, абсурдному и маловероятному сценарию. Короче, зомби-апокалипсис.

Кадровый резерв Пентагона пришел в восторг. Потому что, если где-то всплывет план операции по захвату Турции — ну, на всякий случай, мало ли — с Турцией будут проблемы. А если утечет план с названием «Специальная контр-зомбическая операция», то зомби не обидятся и посла своего не отзовут. Так и появился документ CONOP 8888.

Чтение увлекательное. Авторы выделили 8 типов зомби, включая радиоактивных, биологически-сконструированных, прилетевших из космоса, возникших в результате применения оккультных процедур, зомби-вегетарианцев и зомби-кур («единственный на данный момент достоверно известный вид зомби»). Матрица потенциальных угроз сопровождается ссылками на актуальную разведывательную информацию — статьи в газетах, фильмы, комиксы и игры типа «Зомби против растений». Операцию планируется проводить в шесть этапов: мониторинг, сдерживание, перехват инициативы, достижение доминирования, стабилизация ситуации и передача власти гражданским.

Авторы предусмотрели юридическое согласование: лишаются ли граждане США своих прав в результате зомбификации? Распределение полномочий и прикрытие задницы — вот почему зомби-вегетарианцами должен заниматься Минюст, а не генеральный штаб. Уязвимые места: ведь для осуществления операции придется использовать бункеры и командные центры, приготовленные на случай ядерной войны, а вдруг русские решат, что это мы по ним планируем термоядеркой долбануть?

Язык документа — предмет отдельного эстетического наслаждения: «Единственным предполагаемым способом эффективно причинять потери в рядах зомби с применением тактических сил является сосредоточение всей огневой мощи на голове, а именно — на головном мозге».

Тренинг закончился, офицеры поржали и по приколу загрузили документ во внутреннюю сеть для служебного пользования. Откуда он спустя три года попал на стол к журналисту Гордону Луболду.

И понеслось…

— Да кто ж мог подумать, что люди настолько тупые! — возмущался один из молодых стратегов. — Там же стеб в каждом предложении!

Но стеб не стеб, а куча людей восприняли подготовку к зомби-апокалипсису на серьезных щах. Потому что между двумя параметрами — оценкой вероятности угрозы и оценкой достоверности информации — отношения не линейные.

Если угроза вероятна, и вы получаете информацию о ней, вы воспринимаете эту информацию как достоверную. Если угроза маловероятна, и вы получаете информацию о ней (например, «Мы готовимся нанести превентивный ядерный удар по Австралии»), вы воспринимаете ее как фейк. Но если угроза уже совсем невероятная и вы получаете информацию о ней, вы склонны в нее поверить.

Так что «Верую, ибо абсурдно» это не только про зомби-вегетарианцев. Это и про нас тоже.

Виктор Вахштайн, «Фейсбук»

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