Польская Grupa Mosty хочет построить крупнейшую ветровую электростанцию в Украине 23.08.2026, 3:04

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ВЭС планирует построить в Одесской области.

Компания «Мосты Одесса 2», принадлежащая польскому бизнесмену Анджею Ковалику, планирует построить в Одесской области ветровую электростанцию общей мощностью 900 МВт. Об этом она сообщила 20 августа в едином государственном реестре по оценке воздействия на окружающую среду.

Для сравнения: группа ДТЭК ведет строительство в Николаевской области Тилигульской ВЭС проектной мощностью 500 МВт и проектирует Полтавскую ВЭС недалеко от Глобиного мощностью 650 МВт.

Проект строительства Южноднестровской ВЭС предусматривает установку от 130 до 150 турбин высотой до 140 метров и мощностью от 6,2 до 8,0 МВт каждая. Общая установленная мощность составит 900 МВт, а ожидаемое годовое производство электроэнергии – примерно 3,15 ТВт·ч.

Проект предусматривает прокладку подземных кабельных линий общей протяженностью около 290 км. Также запланировано строительство воздушных линий электропередачи 110 кВ протяженностью около 79 км, возведение 12 подстанций 110/35 кВ для сбора мощности и подключение к проектной подстанции 330/110 кВ.

Общая площадь территории, отведенной под объекты ВЭС, составляет примерно 93 га (из которых 63 га – непосредственно под ветровые установки, 10 га – под подстанцию 330/110 кВ, а 20 га – под опоры воздушных линий).

Проект реализуется на территории Одесского и Раздельнянского районов Одесской области, за пределами населенных пунктов Беляевской, Выгодянской и Лиманской громад.

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