NYT: Коул выстраивал отношения с Лукашенко с помощью водки, анекдотов и советов по похудению 19 22.08.2026, 23:26

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Спецпосланник Трампа добился освобождения сотен политзаключенных.

Спецпосланник президента США Джон Коул, которого Дональд Трамп направил с дипломатической миссией в Беларусь, выстраивал отношения с Александром Лукашенко с помощью анекдотов, тостов за водкой и советов по похудению. Результатом их встреч стало освобождение Минском сотен политических заключенных. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на интервью Коула.

Первая встреча Лукашенко и Коула состоялась в июне 2025 года. Как пишет газета, через двадцать минут после начала этой встречи белорусский диктатор разразился критикой в адрес европейских лидеров. «Он бушевал и негодовал по их поводу, и тогда я сказал: «Они кучка трусов». Я знал, что он хотел это услышать. После этого он меня полюбил. А европейцы — нет», — вспоминал Коул в одном из недавних интервью.

«Юмор — это гигантское оружие. Если вам удалось рассмешить собеседника, считайте, полдела сделано: вы больше не воспринимаетесь как угроза», — отмечал американский спецпосланник.

После критики ЕС Лукашенко и Коул решили выпить. Спецпосланник Трампа опрокинул две рюмки фирменной водки Лукашенко, а остальные вылил на пол, чтобы оставаться трезвым для переговоров, пишет NYT. Как говорится в статье, после тостов Лукашенко пообещал освободить еще одного американца сверх оговоренных заключенных, потому что Коул «ему понравился».

Во время следующей встречи в Минске Лукашенко заметил, что Коул похудел. Американец рассказал ему об инъекции для снижения веса, которая помогла ему сбросить более 20 кг. Как пишет газета, вскоре после беседы были освобождены 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского.

Всего Лукашенко и Коул встречались как минимум четырежды.

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