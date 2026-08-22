Украина и Россия вступили в новый этап войны дронов 2 22.08.2026, 22:27

4,606

Две страны соревнуются в том, кто построит более быстрые беспилотники.

Россия все активнее использует реактивные ударные беспилотники, из-за чего Украина вынуждена ускорять разработку новых средств перехвата. Об этом пишет The Kyiv Independent.

Как отмечает издание, новый этап воздушной войны особенно заметен в Киеве. После масштабной российской атаки в ночь на 20 августа, унесшей жизни 15 человек, днем столица вновь подверглась ударам дронов. Автор связывает это со всё более активным применением Россией реактивных версий Shahed.

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, количество таких аппаратов быстро растет. «В июле их было в пять раз больше, чем в июне», – сказал он Kyiv Independent.

По его словам, иногда реактивные дроны составляют до двух третей всех беспилотников, запущенных в течение суток.

Ранее Украина добилась значительных результатов в борьбе с более медленными Shahed с поршневыми двигателями. Украинские военные начали массово применять FPV-дроны-перехватчики, которые превратили относительно дешевые гражданские дроны в эффективный элемент противовоздушной обороны. Один из таких перехватчиков, Wild Hornets STING, стоит около 2300 долларов.

По данным исследователя Центра информационной устойчивости Кайла Глена, Россия быстро увеличивала количество запусков обычных «Шахедов». Пик пришелся на май 2026 года, когда РФ запустила почти 7500 дронов за один месяц. Несмотря на масштаб атаки, украинские средства перехвата позволяли сбивать около 95% поршневых Shahed.

Однако, как рассказывает автор материала, появление более быстрых реактивных моделей меняет ситуацию. Если обычный «Шахед» может развивать скорость примерно 185 км/ч, то его реактивные версии «Герань-4» и «Герань-5» способны лететь со скоростью около 500 и 600 км/ч соответственно. Из-за этого их значительно сложнее уничтожать с помощью FPV-перехватчиков и мобильных огневых групп.

Украинская разведка оценивает производство российских реактивных дронов примерно в 3000 единиц в месяц. В августе, по оценкам ГУР, выпуск реактивных ударных дронов уже превысил производство поршневых версий. В то же время из-за более высокой сложности и стоимости новых аппаратов общее количество запусков российских дронов в последние месяцы сократилось.

Украина параллельно пытается адаптировать собственную систему перехвата. Один из неназванных инженеров, работающий над соответствующей программой, рассказал изданию, что украинские разработчики заранее начали увеличивать скорость имеющихся перехватчиков. По его словам, уже существуют прототипы, способные догонять реактивные цели.

«Это инженерная проблема, для которой существует инженерное решение «, – подчеркнул инженер. Он также отметил, что новые перехватчики не должны быть значительно дороже моделей, которые уже производятся серийно.

Отдельным направлением стала разработка собственных реактивных перехватчиков. 14 августа бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил об испытаниях аппаратов, способных развивать скорость до 600 км/ч. А уже 21 августа Министерство обороны Украины объявило об официальном поступлении на вооружение первого украинского реактивного перехватчика Alexa Spatium.

Как отмечает издание, этот аппарат может развивать высокую скорость, а в случае отсутствия пораженной цели его можно использовать повторно. Помимо борьбы с беспилотниками, перехватчик способен атаковать наземные цели и вертолеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com