Минские медики провели сложнейшую операцию

Минские медики провели сложнейшую операцию5
- 22.08.2026, 21:11
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Специалисты успешно провели реконструкцию артерий нижних конечностей.
Специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии успешно провели гибридную реконструкцию артерий нижних конечностей, сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома.
Уникальность случая заключается в одновременном выполнении полного комплекса открытых и эндоваскулярных процедур в рамках одной операционной сессии.
В результате операции артериальный кровоток в конечности был полностью восстановлен.
«Использование гибридного подхода позволило минимизировать хирургическую травму, сократить время общего наркоза и снизить риски послеоперационных осложнений у пациента», — отметили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома.