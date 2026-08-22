Минские медики провели сложнейшую операцию 5 22.08.2026, 21:11

3,534

Специалисты успешно провели реконструкцию артерий нижних конечностей.

Специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии успешно провели гибридную реконструкцию артерий нижних конечностей, сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Уникальность случая заключается в одновременном выполнении полного комплекса открытых и эндоваскулярных процедур в рамках одной операционной сессии.

В результате операции артериальный кровоток в конечности был полностью восстановлен.

«Использование гибридного подхода позволило минимизировать хирургическую травму, сократить время общего наркоза и снизить риски послеоперационных осложнений у пациента», — отметили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com