закрыть
27 августа 2026, четверг, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минские медики провели сложнейшую операцию

5
  • 22.08.2026, 21:11
  • 3,534
Минские медики провели сложнейшую операцию

Специалисты успешно провели реконструкцию артерий нижних конечностей.

Специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии успешно провели гибридную реконструкцию артерий нижних конечностей, сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Уникальность случая заключается в одновременном выполнении полного комплекса открытых и эндоваскулярных процедур в рамках одной операционной сессии.

В результате операции артериальный кровоток в конечности был полностью восстановлен.

«Использование гибридного подхода позволило минимизировать хирургическую травму, сократить время общего наркоза и снизить риски послеоперационных осложнений у пациента», — отметили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук