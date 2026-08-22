закрыть
27 августа 2026, четверг, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лавров заговорил о протестах и панике в России

25
  • 22.08.2026, 20:48
  • 22,788
Лавров заговорил о протестах и панике в России
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД РФ утверждает, что ситуацию в РФ стремится «дестабилизировать» Запад.

Запад якобы стремится дестабилизировать ситуацию в России перед «выборами» в Госдуму, заявил глава МИД России Сергей Лавровв интервью ИС «Вести».

Министр отметил, что западные страны продолжают поддерживать Украину поставками вооружений и современных технологий, а также оказывают влияние на украинское руководство. По словам Лаврова, действия Киева при поддержке Запада направлены в том числе против мирного населения России.

«Санкционируют все более отвратительные методы нанесения ущерба мирным гражданам России в надежде вызвать панику, вызвать протестные настроения, подорвать мирное, нормальное течение жизни, особенно накануне выборов в Государственную думу. Это мы все видим», — сказал глава МИД РФ.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук