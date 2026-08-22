Лавров заговорил о протестах и панике в России 25 22.08.2026, 20:48

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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД РФ утверждает, что ситуацию в РФ стремится «дестабилизировать» Запад.

Запад якобы стремится дестабилизировать ситуацию в России перед «выборами» в Госдуму, заявил глава МИД России Сергей Лавровв интервью ИС «Вести».

Министр отметил, что западные страны продолжают поддерживать Украину поставками вооружений и современных технологий, а также оказывают влияние на украинское руководство. По словам Лаврова, действия Киева при поддержке Запада направлены в том числе против мирного населения России.

«Санкционируют все более отвратительные методы нанесения ущерба мирным гражданам России в надежде вызвать панику, вызвать протестные настроения, подорвать мирное, нормальное течение жизни, особенно накануне выборов в Государственную думу. Это мы все видим», — сказал глава МИД РФ.

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