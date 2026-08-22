«Белтелеком» ввел изменение по Zala 22.08.2026, 20:18

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Фото: Belta

Еще одно новшество касается водителей.

У «Белтелекома» появились изменения для клиентов. «Зеркало» посмотрело, что это за новшества.

Одно из изменений касается Zala. На 52-й кнопке появился новый тестовый телеканал .Black «для мужской аудитории».

Также «Белтелеком» открыл новую электрозарядную станцию Evika! в Ивацевичах (улица Кленовка, 4). «Пропускная способность: станция оснащена двумя типами кабелей — Type 2 и GB/T, что покрывает потребности как европейских, так и азиатских марок электромобилей. Доступность круглосуточная», — уточнили в компании.

Также у «Белтелекома» продолжается совместная акция с МТС: новые абоненты при подключении пакетов услуг линейки «ЯСНА» со скоростью интернета от 200 Мбит/с и выше могут получить скидку в 50% на пакет «ЯСНА» и две SIM-карты МТС на тарифном плане «Безлимитище PRO» с абонплатой от 0 рублей в первый год. Акция доступна в Борисове, Молодечно, Солигорске, Дзержинске и Жодино.

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