Путин впервые прокомментировал 40-дневную операцию СБУ по принуждению Кремля к миру 11 22.08.2026, 19:50

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Украинцы системно уничтожают логистику россиян.

Диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Украине ответными ударами по логистической инфраструктуре. Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину для «Вестей» 22 августа.

Таким образом Путин прокомментировал 40-дневную операцию Украины про принуждению Кремля к миру. Он назвал ее «авантюрой», «пиаром» и «амбициями» Киева.

Диктатор РФ утверждает, что атаки Украины якобы «никак не влияют на положение дел на фронте». В то же время эти утверждения он ничем не подкрепил.

По словам Путина, российские удары в ответ на атаки Украины по российской логистике якобы «не заставят себя долго ждать». Он заявил, что Киев пытается нанести ущерб российской экономике, и добавил, что оккупационные войска усилили воздушные удары по Украине, в частности Киеву, после атак на логистику РФ.

«Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж. Получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. «Вы хотите нарушить нашу логистику?», – можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите», – заявил Путин.

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