Черноморский флот России попал в ловушку в бухте Новороссийска 5 22.08.2026, 19:36

16,754

Украина бьет с воздуха и моря.

Перебазирование российского Черноморского флота из аннексированного Севастополя в Новороссийск осенью 2023 года было призвано спасти его от атак ВСУ. Однако недавние удары по двум фрегатам, «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», прямо у причала порта Новороссийска продемонстрировали уязвимость этой военной базы и кораблей в ней. Обсуждаются два возможных сценария: укрываться в Цемесской бухте, укрепляя ее оборону, либо искать новую военно-морскую базу на Черном или Азовском море. Ни тот, ни другой путь не кажется простым.

Русская служба BBC попробовала разобраться в том, как Россия может попытаться сохранить свой Черноморский флот.

Судя по спутниковым снимкам, 12 августа удар украинских дронов пришелся прямо в область пусковых установок ракет «Калибр» в носовой части двух российских фрегатов. Этими ракетами российский флот обстреливает объекты на территории Украины.

Украинский OSINT-канал Exilenova, проанализировав спутниковые кадры кораблей после налета, утверждает, что оба фрегата получили повреждения, в результате которых больше не могут запускать ракеты «Калибр».

Российский канал «Военный осведомитель» пишет, что «при худшем сценарии, кораблям потребуется длительный доковый ремонт, что означает потерю для Черноморского флота на неопределенный срок двух современных фрегатов с разовым залпом 16 крылатых ракет».

На снимке видны следы копоти в районе пусковых установок ракет в носовой части кораблей, но по их характеру точно установить степень ущерба трудно.

Комментируя этот удар, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в нем применялись и крылатые ракеты, и дроны, и безэкипажные катера.

Тот факт, что украинские дроны или ракеты не просто долетели до кораблей, но попали в крышки люков ракетных пусковых установок, наглядно демонстрирует, что ВСУ может спланировать очень сложную операцию и осуществить удар по самой защищенной военной базе на Черном море.

Последний рубеж?

У России на Черном море было две основных военно-морских базы. Севастопольская — главная, Новороссийск — второстепенная.

После распада СССР Россия арендовала Севастопольскую базу у Украины. В 2014 году Москва ее аннексировала, использовав в том числе войска, которые размещались в Крыму по договору с Киевом.

Севастопольская база расположена в нескольких бухтах, она включает в себя судоремонтные мощности, склады, портовую инфраструктуру. Кроме базы в Севастополе, в Крыму также находятся и другие объекты ВМФ — аэродромы, позиции ПВО, радиолокационные станции, другие базы, судоремонтные и судостроительные заводы.

Однако российский Черноморский флот был вынужден покинуть такую удобную стоянку. Она находилась слишком близко к материковой части Украины.

ВВС Украины получили высокоточные крылатые ракеты, которыми можно было уничтожать корабли, оказавшиеся в узких бухтах и доках, а если те выходили в море, то там они становились добычей безэкипажных катеров. Кроме того, украинцы нарастили возможности нанесения ударов беспилотниками.

Найти способ гарантированно защититься от этих угроз россияне не смогли до сих пор.

Решение укрыть флот в отдаленном от Украины Новороссийске выглядело разумным. Расстояние спасало и от ударов БЭКов, и от налетов дронов — оно давало шанс заметить их заранее и подготовиться.

Однако по мере развития украинских ударных средств Цемесская бухта, очевидно, становится такой же ловушкой, как и севастопольские: по кораблям у причалов легко ударить с воздуха, а если вывести их в море, то там их могут поразить БЭКи.

В сентябре 2023 года украинские ВВС нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе, сильно повредив большой десантный корабль «Минск» и подводную лодку «Ростов-на-Дону», которые находились в доке

Фото: Reuters

Перемещать флот больше некуда. На Черном море у России есть строящаяся база технического обслуживания в абхазской Очамчире, на Азовском — порты в Темрюке и Таганроге.

Однако инфраструктуры для базирования военного флота, сопоставимой с крымской или новороссийской, там нет, а строить ее долго и дорого.

В России многие комментаторы давно считают положение флота если не отчаянным, то очень сложным.

«Враг добивает Черноморский флот в Новороссийске», — с таким заголовком еще в мае вышла статья на сайте телеканала «Царьград». «Если еще в 2023 году он [флот] досматривал идущие на т. н. Украину корабли, то теперь заперся в Новороссийске», — писал в июле телеграм-канал «Рыбарь».

Можно ли подготовить флот к современной войне?

Российский военный эксперт, пожелавший остаться неназванным по соображениям безопасности, сказал в интервью Би-би-си, что подготовить флот к противостоянию с морскими безэкипажными катерами теоретически можно, но для этого надо каждый корабль помещать в док судоремонтного завода.

«Проблема в том, что серьезная судостроительная промышленность, которая в Черном море присутствует, уязвима, поскольку это Керчь, Феодосия, а они под ударами дронов. И Севастопольский завод судоремонтный тоже, соответственно, под ударом. Поэтому все, что можно делать, все, что требует серьезного заводского ремонта, это опасно», — сказал он.

«Там надо устанавливать [на корабли] ряд новых систем, потом испытывать это дело где-то в более-менее спокойной обстановке. И после этого уже вылезать с этим в бой и проверять, насколько ты стал [сильнее]. Соответственно, проделать это в регионе, где у тебя судостроительные мощности, судоремонтные мощности под угрозой атаки, сложно», — рассказал эксперт.

При этом закрытые Турцией проливы не позволяют вывести корабли из Черного моря и модернизировать их на других российских морских заводах, добавил он. Невозможно также провести через проливы корабли из Средиземного в Черное море, усилив таким образом флот.

В случае с БЭКами, как и с дронами и крылатыми ракетами, главной проблемой является своевременное обнаружение ударных сил. В Новороссийске сделать это проще, поскольку расстояние до берега, который контролирует Украина, дальше.

Но ВСУ последовательно наносит удары по целям в Крыму, среди которых в том числе и радары ПВО, которые помогают отслеживать дроны и крылатые ракеты. Крымские аэродромы с морской авиацией также в зоне действия украинских беспилотников, что осложняет контроль над морской акваторией.

Поэтому защищать флот в Цемесской бухте тоже очень трудно.

В осаде

Однако даже если флот можно было бы подготовить к войне в открытом море, где корабли могли бы использовать маневр и скорость, чтобы сделать это, необходимо было бы преодолеть административное сопротивление.

Как рассказал российский военный эксперт, никто не захочет брать на себя ответственность за жизни людей и сохранность материальных средств.

«Кто готов взять на себя риск проверки этого дела, поскольку все равно так или иначе неизбежно будет удар и потери? Одно дело у нас удар по кораблям у берегов, где можно вообще обойтись без потерь. Если непосредственно никто не погиб при ударе, то дальше пожар будет потушен, а люди спасутся. А если корабль, извините, в море, то это риск большой потери десятков человек. Это чревато. Никто не хочет под это подставляться», — сказал он.

Защититься в Цемесской бухте от ударов дронов и крылатых ракет сложно. Во-первых, Украина уже продемонстрировала в ходе налетов на различные цели на территории России, что даже такой стратегически важный город, как Москва, невозможно полностью закрыть от атак с воздуха.

Во-вторых, средства поражения постоянно модернизируются. Украина уже в состоянии нанести удар такими разнородными средствами, как дроны, крылатые ракеты и безэкипажные катера.

Украинские безэкипажные катера «Магура» стали одним из эффективных средств морской войны

Фото: Reuters

Тем не менее поразить корабль, как рассказал в интервью Би-би-си капитан первого ранга запаса ВМС Украины, а ныне эксперт американской компании Sonata Андрей Рыженко, не так и просто: «На такой фрегат нужно применить две-три крылатые ракеты. Противокорабельные. У нас таких ракет не слишком много. Первый раз по „Макарову“ мы применили [украинский безэкипажный катер] „Магуру“ с боевой частью 70 килограммов. Это не много. Чтобы уничтожить „Макаров“, нужно, чтобы его могло [поразить] две-три „Магуры“ с боевой частью 300-400 килограммов».

«А сейчас, во-первых, была „Магура“ с небольшой боевой частью, а потом мы знаем, что были удары воздушными дронами мидлстрайк, которые могут нанести ущерб определенным частям корабля, но так уничтожить его невозможно. Уничтожить такой корабль может либо крылатая ракета, либо баллистическая ракета. Такая, как ATACMS», — сказал эксперт.

Угроза

Несмотря на трудную ситуацию, российский Черноморский флот отнюдь не побежден, он представляет собой серьезную угрозу Украине.

Изначально он выполнял много больших задач. Во-первых, он позволял России проецировать силу на всю акваторию Черного моря, а также на Средиземное море и даже Атлантический океан.

Военная операция России в Сирии опиралась на так называемый «Сирийский экспресс» — морские поставки необходимых грузов через Босфор и Дарданеллы. Через проливы в Средиземное море выходили и боевые корабли.

Несколько кораблей Черноморского флота, включая фрегат «Григорович», а также подлодки «Новороссийск» и «Краснодар», оказались «снаружи», когда Турция закрыла проливы в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине.

Во-вторых, он позволял контролировать морские коммуникации в Черном море. Этим флот занимается и поныне, держа под контролем морские пути в Одессу.

В-третьих, как и любой военно-морской флот, ЧФ готовился к активным боевым действиям — высадке десанта, морским боям с другими кораблями, обстрелам целей на земле. Выполнение этой задачи остается чуть ли не главным действием кораблей Черноморского флота.

«Первая угроза Черноморского флота — ракетные удары по городам Украины, по портовой инфраструктуре. У Черноморского флота есть такие возможности. У него есть два фрегата, есть подводные лодки, есть корветы класса „Каракурт“ и „Буян“. […] Там, в принципе, вырисовывается достаточно опасная для нас цифра — порядка ста ракет „Калибр“», — сказал в интервью Би-би-си Андрей Рыженко.

Подлодка «Ростов-на-Дону» входит в Черное море через Босфор 13 февраля 2022 года. Обратно выйти она уже не сможет до конца войны

Фото: Getty Images

По его словам, еще опаснее то, что все носители ракет «Калибр» могут пройти модернизацию и начать использовать ракеты «Циркон», еще более опасные для Украины.

Второй угрозой, по словам Рыженко, являются российские береговые ракетные комплексы, такие как «Бастион», а также возможности запуска ударных беспилотников. Третья опасность — контроль над судоходством. По словам эксперта, в составе Черноморского флота есть корветы, патрульные корабли и минные заградители, которые несут угрозу украинскому судоходству.

Чем меньше, тем лучше?

Сейчас для Черноморского флота ситуация выглядит не очень хорошо.

Пока продолжается война, Россия не в состоянии ни строить для этого флота большие корабли из-за отсутствия крупных верфей в регионе, ни переводить такие корабли через проливы с других флотов — из-за закрытых проливов.

В результате в состав флота после начала вторжения входили небольшие патрульные корабли. «Сергей Котов», например, был включен в состав флота в 2022 году (и потоплен в 2024-м). Кроме того, в России строится серия легких ракетных корветов «Каракурт», вооруженных ракетами «Калибр».

Это в ходит в концепцию так называемого «москитного флота», которую еще до начала российского вторжения приняла Украина. В 2021 году командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа представил на форуме «Украина 30. Безопасность страны» концепцию развития флота, которая включала в себя как раз корветы и ракетные катера, а также разведывательно-ударные дроны (типа «Байрактар») и береговые ракетные комплексы.

Сейчас эта концепция изменилась под влиянием реальностей войны, но тем не менее она в общем остается актуальной: вместо ракетных катеров — БЭКи, вместо «Байрактаров» — ударные дроны, а крылатые ракеты запускают не только с земли, но и с самолетов.

С флотом, состоящим из небольших плавсредств, бороться труднее. Но при этом он не может активно действовать на удалении от баз.

И если Россия будет продолжать вводить в строй ракетные катера вместо фрегатов, то это позволит Черноморскому флоту воевать с Украиной, но вряд ли даст возможность присутствовать в Средиземном море и тем более Атлантике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com