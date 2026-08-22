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«Мадяр» рассказал, чем украинцы отличаются от россиян

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  • 22.08.2026, 19:27
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«Мадяр» рассказал, чем украинцы отличаются от россиян
Роберт Бровди

Между двумя народами — цивилизационная пропасть.

Россия всё чаще переносит остриё ударов с фронта в тыл, нанося удары по городам и жилым кварталам. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») подчёркивает: это не хаотичная жестокость, а сознательная стратегия давления на гражданское население, которую враг будет только наращивать. В своей колонке он объясняет, почему пропасть между Украиной и РФ носит цивилизационный характер, и чем следует заниматься людям в тылу вместо просмотра эмоционального контента и ИПСО:

— Мы в тонусе на фронте, возвращаем боль врагу на болота, и когда молчим — тоже. Гражданским же желаю стойкости и собранности — непростые испытания только впереди.

Между нами и противником лежит не доктринальная, а цивилизационная пропасть: от личностной субъектности (придерживаться которой я желаю всем украинцам) и ценностей вплоть до отношения к человеческой жизни.

За пределами поля боя, в глубине болот, мы наносим удары по источникам финансирования и обеспечения врагом войны и производства им оружия. Они же, ублюдки, применяют массированный террор против гражданского населения нашей Родины. Гибнут и будут гибнуть невинные, и пока этому нет конца.

Эту стратегию «наказания гражданских» враг будет только наращивать, считает украинский офицер:

— Поэтому включайте круглосуточную функциональную бдительность и собранность (вместо потребления эмоционального контента и ИПСО, усугубляющих имеющееся истощение) и следуйте лично составленному и проверенному алгоритму действий в условиях нерегулируемого объявления (осуществления) воздушных ударов.

Стальных нервов и непоколебимости духа вам. Берегите себя и окружающих.

И знайте — мы тоже наносим удары, без остановки. Возвращаем боль врагу. И это не спринт, а марафон с серьёзными препятствиями — судьбоносное испытание на выносливость.

Запланировал недельный контент-детокс, прошло всего четыре суток. Но должен был это выразить.

Мы устоим.

Москва падёт.

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