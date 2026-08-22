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Трамп: Коммунисты не смеются

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  • 22.08.2026, 15:38
  • 4,334
Трамп: Коммунисты не смеются
Фото: Getty Images

Президент США назвал их «очень несчастными людьми».

Президент США Дональд Трамп заявил, что коммунисты не умеют смеяться и улыбаться. Об этом он сказал на митинге в Южной Каролине.

«Я никогда этого не видел. Я знал коммунистов. Они не смеются. Это очень несчастные люди», — сказал президент США.

5 июля, выступая с речью по случаю 250-летия Соединенных Штатов в Вашингтоне, Трамп пригрозил, что США вновь «отправят в небытие» серп и молот — один из символов коммунизма.

За день до этого Трамп связывал «коммунистическую угрозу» с мигрантами, приезжающими в США, но не разделяющими американских ценностей. Американский лидер называл коммунизм «величайшей угрозой» для США «из всех, включая Первую и Вторую мировые войны, Перл-Харбор и даже 11 сентября».

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