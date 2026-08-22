Германия планирует создать арсенал дальнобойного оружия 2 22.08.2026, 15:52

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На €12 млрд.

Правительство Германии планирует создать совершенно новый арсенал дальнобойных вооружений стоимостью почти €12 млрд с целью сдерживания России, пишут Bild и Politico со ссылкой на внутренние документы Минобороны.

Речь идет, в частности, о вооружениях, способных поражать цели на расстоянии сотен или даже тысяч километров. В документах отмечается, что в будущем бундесвер должен быть способен наносить удары «глубоко в тылу противника», сохранив при этом возможность реагировать с применением обычных вооружений, не переходя ядерный порог, пишут издания.

Первые системы должны быть доступны уже в 2027 году, а самые современные виды вооружений — к середине 2030-х.

Согласно документам, Германия уже ведет переговоры с двумя производителями. В качестве возможных вариантов рассматриваются крылатые ракеты Anthem от американо-израильского стартапа Covenant Industries, украинские BARS, а также Flamingo от украинской компании Fire Point. Первые образцы крылатых ракет должны быть поставлены для испытаний уже в этом году. Берлин также готовит рамочные соглашения для последующего серийного производства.

Кроме того, ФРГ и Британия совместно разрабатывают новую крылатую ракету и гиперзвуковой планирующий боевой блок в рамках соглашения Trinity House. Новые системы смогут поражать цели на расстоянии более 2000 км. Самым дорогостоящим является гиперзвуковой планирующий блок: на его разработку и закупку предусмотрено почти €9 млрд и еще €182 млн — на техническое обслуживание. Расходы на новую крылатую ракету оцениваются в €1,8 млрд, почти в €100 млн — техническое обслуживание.

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