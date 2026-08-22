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США выплатят Либерии $5 млн за прием мигрантов

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  • 22.08.2026, 16:08
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США выплатят Либерии $5 млн за прием мигрантов

Власти африканской страны готовы принять до 1,2 тыс. депортированных из США в течение следующего года.

США выплатят Либерии $5 млн в рамках соглашения о приеме депортированных мигрантов, сообщает The New York Times со ссылкой на документы Госдепартамента.

Как следует из документов, Госдепартамент одобрил выплату еще в декабре прошлого года. За два месяца до этого Либерия пообещала рассмотреть возможность приема мигрантов из других стран.

Либерийские власти также заверили США, что мигранты, которые будут прибывать в страну, не будут подвергаться преследованиям из-за расы или религии. В Госдепартаменте сочли эти гарантии надежными.

Выделенные средства могут направить на поддержку иммиграционной системы Либерии и помощь мигрантам. В частности, речь идет о расходах на жилье, питание и профессиональную подготовку.

Как передает NYT, администрация президента США Дональда Трампа заключает подобные соглашения с другими странами, чтобы отправлять туда мигрантов, которых невозможно депортировать непосредственно в страны их происхождения. Правозащитные организации выступают против такой практики, поскольку мигрантов отправляют в незнакомые им страны, в том числе государства с проблемами в области прав человека.

По данным газеты, на этой неделе власти Либерии заявили, что готовы принять до 1,2 тыс. депортированных из США в течение следующего года. Первая группа мигрантов прибыла в столицу страны Монровию 20 августа.

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