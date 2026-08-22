Белорусский комбайнер рассказал, сколько заработал на уборочной 53 22.08.2026, 16:37

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Иллюстрационное фото

Он работал 40 дней подряд без выходных.

Комбайнер Игорь отработал 40 дней без выходных, намолотил около 3000 тонн зерна и заработал 13 тысяч рублей. Об этом он рассказал в Threads, заметило «Зеркало».

Игорь отметил, что ему «было очень сложно» и домой он возвращался без сил. Если погода позволяла, то работу мужчина начинал в 6.00. Когда за окном шел дождь, то в 8.00.

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Мужчина отработал 40 рабочих дней подряд без выходных. За это он получил 13 тысяч рублей.

Игорь подчеркнул, что заработок комбайнера зависит от намолота.

— Это же, ребята, за намолот. Это не говорит о том, что вы 40 дней походили и заработаете такую заработную плату. Заработная плата у нас платится от того, сколько вы намолотили тонн. Если кто-то пашет, то сколько вы запахали гектар, — рассказал Игорь.

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