закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский комбайнер рассказал, сколько заработал на уборочной

53
  • 22.08.2026, 16:37
  • 21,478
Белорусский комбайнер рассказал, сколько заработал на уборочной
Иллюстрационное фото

Он работал 40 дней подряд без выходных.

Комбайнер Игорь отработал 40 дней без выходных, намолотил около 3000 тонн зерна и заработал 13 тысяч рублей. Об этом он рассказал в Threads, заметило «Зеркало».

Игорь отметил, что ему «было очень сложно» и домой он возвращался без сил. Если погода позволяла, то работу мужчина начинал в 6.00. Когда за окном шел дождь, то в 8.00.

Мужчина отработал 40 рабочих дней подряд без выходных. За это он получил 13 тысяч рублей.

Игорь подчеркнул, что заработок комбайнера зависит от намолота.

— Это же, ребята, за намолот. Это не говорит о том, что вы 40 дней походили и заработаете такую заработную плату. Заработная плата у нас платится от того, сколько вы намолотили тонн. Если кто-то пашет, то сколько вы запахали гектар, — рассказал Игорь.

Написать комментарий 53

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук