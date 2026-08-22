Ураганный ветер обесточил Гродненщину 22.08.2026, 15:50

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Электроснабжение нарушено в более чем 30 населенных пунктах.

22 августа на Гродненскую область обрушился ураганный ветер, который принес циклон Приска, сообщили в Гродноэнерго.

Специалисты восстанавливают электроснабжение в пострадавших от непогоды районах. Основной удар стихии пришелся на Гродненский, Щучинский, Мостовский и Вороновский районы. Гродноэнерго ввел особый режим работы.

«На данный момент электроснабжение нарушено в более чем 30 населенных пунктах региона», - сообщили в организации.

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