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Ураганный ветер обесточил Гродненщину

  • 22.08.2026, 15:50
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Ураганный ветер обесточил Гродненщину

Электроснабжение нарушено в более чем 30 населенных пунктах.

22 августа на Гродненскую область обрушился ураганный ветер, который принес циклон Приска, сообщили в Гродноэнерго.

Специалисты восстанавливают электроснабжение в пострадавших от непогоды районах. Основной удар стихии пришелся на Гродненский, Щучинский, Мостовский и Вороновский районы. Гродноэнерго ввел особый режим работы.

«На данный момент электроснабжение нарушено в более чем 30 населенных пунктах региона», - сообщили в организации.

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