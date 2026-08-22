Россиянин застрелил в Беларуси зубра

Россиянин застрелил в Беларуси зубра11
- 22.08.2026, 15:35
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Его оштрафовали.
В Беларуси суд взыскал с иностранного гражданина более 162 тыс. белорусских рублей за незаконную добычу зубра в Национальном парке «Припятский» во время охоты, сообщили в прокуратуре Гомельской области. Речь идет о гражданине России.
Мужчина во время охотничьего тура в декабре 2015 года участвовал в загонной охоте и незаконно добыл зубра, который не был указан в его путевке.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 282 УК (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы со штрафом.
В рамках уголовного дела прокурор потребовал взыскать с обвиняемого плату в пятикратном размере стоимости разрешения на добычу зубра. Размер требований составил €80 тыс. по курсу Нацбанка Беларуси.
Позже уголовное дело направили в Россию для дальнейшего расследования в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях. В 2020 году уголовное преследование в отношении мужчины прекратили в связи с истечением сроков уголовного преследования.
При этом причиненный ущерб мужчина не возместил. В 2021 году прокурор обратился в суд с иском в интересах Национального парка «Припятский». Тогда с него взыскали, помимо основной суммы ущерба, 8,1 тыс. руб. госпошлины.