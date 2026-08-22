NASA: Земля на самом деле похоже на картофелину 11 22.08.2026, 15:22

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Ее форма далека от идеальной сферы.

Специалисты NASA представили обновлённую модель гравитационного поля Земли, наглядно демонстрирующую, насколько далека форма нашей планеты от идеальной сферы. Опираясь на многолетние спутниковые наблюдения, учёные создали визуализацию, где каждая неровность отражает силу земного притяжения в конкретной точке мира, сообщает Euronews.

Гравитация распределена по поверхности Земли неравномерно — на её величину влияют массивные горные хребты, глубокие океанические впадины и различия в плотности горных пород в недрах планеты. Чтобы наглядно показать эти различия, исследователи применяют геоид — особую математическую модель гравитационного поля Земли. На это обращает внимание издание EuroNews.

Lumpy potato or just math? 🥔



The geoid is a mathematical model of Earth’s gravitational field, not what Earth actually looks like. Gravity is stronger where there’s more mass, so when those differences are scaled up by a factor of 10,000, the geoid gets lumpy. pic.twitter.com/6Z76seIkrE — NASA Earth (@NASAEarth) August 11, 2026

По сути, геоид — это теоретическая поверхность Мирового океана, свободная от влияния приливов, волн и ветра и формирующаяся исключительно под действием силы притяжения и вращения планеты. Там, где масса вещества больше, гравитация сильнее притягивает воду, создавая на поверхности геоида условные возвышенности. Там же, где масса меньше, уровень условного океана, наоборот, опускается, образуя своего рода впадины.

На визуализации, подготовленной NASA, перепады высоты геоида намеренно преувеличены в 10 000 раз — это сделано, чтобы гравитационный рельеф был отчётливо виден человеческому глазу. На деле же разница между самой высокой и самой низкой точками модели составляет всего 191 метр.

Наиболее выраженное возвышение геоида зафиксировано в районе Исландии — там его уровень превышает математический эталон на 85 метров. А самая глубокая гравитационная аномалия находится южнее Индии: здесь условная поверхность океана опускается на 106 метров ниже нормы.

Создание столь подробной модели стало результатом масштабной научной работы, растянувшейся на 15 лет непрерывных наблюдений. Учёные обработали свыше миллиарда измерений, полученных с 19 спутников. Особую роль в этом сыграли данные миссии NASA «Gravity Recovery and Climate Experiment» (GRACE), а также спутника Европейского космического агентства «Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer» (GOCE).

Сегодня геоид применяется учёными для детального изучения гравитационного поля Земли и отслеживания того, как оно меняется вместе с перемещением по планете масс воды, льда и других веществ. Как отмечают в NASA, эти данные имеют стратегическое значение для современной картографии, топографии и высокоточной навигации, помогая глубже понимать глобальные процессы, происходящие на нашей планете.

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