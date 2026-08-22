Генштаб ВСУ сообщил об ударе по нефтеналивному комплексу в Ейске 22.08.2026, 15:19

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Начался пожар.

Украинские военные нанесли удар по морскому порту в Ейске Краснодарского края, в результате чего были повреждены резервуары с горюче-смазочными материалами на нефтеналивном комплексе, сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины. Как отмечается в заявлении, объект задействован в обеспечении российской армии. Степень причинённого ущерба уточняется.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил об атаке украинских беспилотников на Ейский район. По его словам, один беспилотник упал в частном секторе. «Также обломки БПЛА попали на предприятие, которое находится на территории порта. Сейчас там тушат пожар», — написал он в Telegram.

Ейский нефтеналивной комплекс является частью инфраструктуры морского порта Ейск и обеспечивает приёмку, хранение и отгрузку нефтепродуктов на морской транспорт. Пропускная способность грузовых терминалов порта составляет около 6,8 млн тонн грузов в год, из которых на наливные грузы, включая нефтепродукты, приходится более 1 млн тонн ежегодно.

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