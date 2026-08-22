Трамп: Меня собираются подвергнуть импичменту 44 22.08.2026, 16:48

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Фото: Getty Images

Президент США допустил импичмент при проигрыше республиканцев на выборах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы могут начать процедуру импичмента против него, если республиканцы потеряют большинство в конгрессе на промежуточных выборах 2026 года, сообщил The Hill.

«Меня собираются подвергнуть импичменту. Они собираются объявить мне импичмент. Они понятия не имеют, почему», — сказал он, выступая перед сторонниками в Миртл-Бич (Южная Каролина).

Ранее Дональд Трамп уже дважды становился объектом процедуры импичмента во время своего первого президентского срока. В декабре 2019 года палата представителей США объявила ему импичмент по обвинениям, связанным с задержанными выплатами военной помощи Украине.

В январе 2021 года палата представителей повторно объявила Трампу импичмент после событий 6 января у Капитолия. Он стал первым президентом США, которому импичмент объявляли дважды.

В обоих случаях сенат США не набрал необходимого числа голосов для признания Трампа виновным, поэтому он сохранил должность президента. После первого импичмента в феврале 2020 года сенаторы рассмотрели обвинения. Ни одна из процедур не привела к его отстранению от должности.

3 ноября 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Американцы изберут весь состав палаты представителей (435 мест) и треть сената США. Голосование пройдет в середине президентского срока Дональда Трампа и определит, сохранят ли республиканцы контроль над законодательным органом страны.

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