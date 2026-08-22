закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Меня собираются подвергнуть импичменту

44
  • 22.08.2026, 16:48
  • 23,848
Трамп: Меня собираются подвергнуть импичменту
Фото: Getty Images

Президент США допустил импичмент при проигрыше республиканцев на выборах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы могут начать процедуру импичмента против него, если республиканцы потеряют большинство в конгрессе на промежуточных выборах 2026 года, сообщил The Hill.

«Меня собираются подвергнуть импичменту. Они собираются объявить мне импичмент. Они понятия не имеют, почему», — сказал он, выступая перед сторонниками в Миртл-Бич (Южная Каролина).

Ранее Дональд Трамп уже дважды становился объектом процедуры импичмента во время своего первого президентского срока. В декабре 2019 года палата представителей США объявила ему импичмент по обвинениям, связанным с задержанными выплатами военной помощи Украине.

В январе 2021 года палата представителей повторно объявила Трампу импичмент после событий 6 января у Капитолия. Он стал первым президентом США, которому импичмент объявляли дважды.

В обоих случаях сенат США не набрал необходимого числа голосов для признания Трампа виновным, поэтому он сохранил должность президента. После первого импичмента в феврале 2020 года сенаторы рассмотрели обвинения. Ни одна из процедур не привела к его отстранению от должности.

3 ноября 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Американцы изберут весь состав палаты представителей (435 мест) и треть сената США. Голосование пройдет в середине президентского срока Дональда Трампа и определит, сохранят ли республиканцы контроль над законодательным органом страны.

Написать комментарий 44

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук