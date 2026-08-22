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Ватикан построит одну из крупнейших электростанций Италии

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  • 22.08.2026, 17:31
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Ватикан построит одну из крупнейших электростанций Италии

Станция поможет Ватикану достичь полной энергетической самодостаточности.

Ватикан построит электростанцию мощностью от 80 до 90 МВт и стоимостью около €100 млн ($117 млн), она будет работать на возобновляемых источниках энергии и станет одной из крупнейших в Италии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

Строительство на территории принадлежащего Ватикану комплекса Санта-Мария-ди-Галерия на северо-западной окраине Рима займет от полутора до двух лет, включая административные процедуры. Тендеры на выполнение работ объявят в ближайшие недели.

Проект был приоритетным для Папы Римского Франциска — первого понтифика, признавшего научный консенсус по изменению климата, и получил поддержку Папы Льва XIV.

В июне 2026 года Лев XIV учредил для его реализации фонд Fratello Sole. Соглашение между Италией и Ватиканом распространяет на него специальный статус, который уже действует для объектов Ватиканского радио, включая освобождение от итальянских налогов и сборов.

Станция обеспечит энергией передатчик Ватиканского радио и поможет Ватикану достичь полной энергетической самодостаточности. Излишки электроэнергии будут передаваться Италии.

В агровольтаических системах солнечные панели устанавливаются на высоте нескольких метров над землей, что позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры, а их тень снижает испарение и защищает растения от экстремальных погодных условий. Автоматически поворачивающиеся солнечные панели займут около 200 гектаров — почти половину территории Санта-Мария-ди-Галерия. На этом участке площадью около 450 гектаров с 1950-х годов находятся объекты Ватиканского радио.

Ватикан — штаб-квартира Католической церкви и местонахождение базилики Святого Петра — является самым маленьким государством в мире площадью 44 гектара и с населением менее 900 человек.

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