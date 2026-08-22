Зеленский провел двухчасовую беседу с Макроном 22.08.2026, 17:37

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Лидеры обсудили ускорение поставок оружия и дипломатию.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в субботу провел почти двухчасовую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой речь шла об ускорении поставок новейшего французского оборудования и ракет.

Об этом глава государства написал в соцсети X.

По словам Зеленского, беседа была «очень хорошей», длилась почти два часа и касалась всех важнейших тем, прежде всего необходимости в ПВО.

I had a very good call with @EmmanuelMacron, the President of France. We spoke for almost two hours today about all the most important issues. And this concerns, first and foremost, the need for air defense. We highly appreciate that the President of France is ready to help… pic.twitter.com/1gF00hzCwY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2026

«Очень ценим, что президент Франции готов помочь в налаживании контактов с другими нашими партнерами, которые располагают необходимыми ракетами для «Петриотов». Также говорили о французских возможностях в области ПВО. Я проинформировал Эмманюэля о ситуации с ударами. Благодарен за соболезнования в связи с гибелью людей. Договорились об ускорении поставок новейшего французского оборудования и ракет», – написал Зеленский.

Он также поблагодарил Макрона за подтверждение готовности предоставить лицензии на производство ракет.

Кроме того, президенты обсудили ход дипломатической работы с партнерами, взаимодействие с командой президента США. Они договорились о шагах, которые могут «открыть дополнительные дипломатические возможности».

«Обсудили также потребность в средствах для финансирования нашей обороны на этот и следующий год. Определили оборонные договоренности, которые требуют ускорения в наших двусторонних отношениях», – добавил Зеленский.

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