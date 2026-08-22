Иран меняет военную доктрину

Иран меняет военную доктрину10
- 22.08.2026, 18:23
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В Тегеране заявили о смене оборонительной доктрины на наступательную.
Военная доктрина Ирана сместилась от оборонительной к наступательной. Об этом заявил официальный представитель иранской армии бригадный генерал Мохаммед Акраминия, сообщает Donya-e Eqtesad.
По его словам, изменения стали заметны в ходе последних конфликтов с США и Израилем. Как отметил Акраминия, Иран начал быстрее реагировать на атаки и наносить более масштабные ответные удары.
«Военная доктрина страны движется от оборонительной к наступательной», — отметил генерал.
Он подчеркнул, что наступательный характер доктрины не обязательно означает проведение превентивных операций. При этом Акраминия заявил, что в ходе последнего столкновения Иран нанес удар по американской базе в Иордании еще до начала атаки со стороны противника.
По словам представителя армии, новый подход Ирана предполагает немедленную реакцию на любое агрессивное действие в отношении страны. При этом ответ, как отметил Акраминия, может быть «более масштабным, чем сама атака».