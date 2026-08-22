По банковским депозитам появились изменения 1 22.08.2026, 17:50

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Вкладчикам они вряд ли понравятся.

У банков появились новшества по вкладам. Некоторые из них снизили процентные ставки по депозитам в белорусских рублях, передает «Зеркало».

«ВТБ Банк» объявил, что с 25 августа приостановит прием дополнительных взносов по некоторым срочным отзывным вкладам в нацвалюте. «При необходимости клиенты могут оформить новые срочные депозиты в белорусских рублях по актуальным процентным ставкам», — уточнил банк.

«Сбер Банк» с 21 августа снизил процентные ставки по срочным безотзывным вкладам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях. К примеру, по депозиту «Сохраняй» на 61−89 дней — до 6% годовых (-0,8 процентного пункта), на 366−549 дней — до 12,5% (-0,2 процентного пункта), а на 1100−1449 дней — до 13% (-0,6 процентного пункта).

«Белгазпромбанк» с 13 августа пересмотрел ставки по срочным депозитам в белорусских и российских рублях, а также в долларах.

«Приорбанк» с 24 августа обновит ставки по безотзывным вкладам «Выше.net» и «Пять звезд: Скала»: на 13 и 28 месяцев — 11,8% годовых, а на 38 месяцев — 12,8%.

У «БНБ-Банка» ставка по «Безотзывный вклад Такса на 13 месяцев в BYN» опустилась до 12% годовых (-0,9 процентного пункта). По некоторым другим депозитам в нацвалюте также упали проценты.

«Технобанк» снизил ставки некоторых вкладов в белорусских рублях на 0,2 процентного пункта: «Соло» — до 4,3% годовых, «Дуэт» — до 4,8%, «ТРИумф» — до 6,8%, «Оптимальный» — до 8,3%.

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