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Почему Лукашенко всегда ставит не на тех

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  • Виталий Цыганков
  • 22.08.2026, 17:26
  • 10,874
Почему Лукашенко всегда ставит не на тех
Виталий Цыганков

Плохо закончит и глава минского режима.

Александр Лукашенко всегда делает ставку на тех иностранных политиков, которые плохо заканчивают, — на международных изгоев. Он приветствует диктаторов, надеясь, что они начнут материально помогать Беларуси, — однако эти ожидания неизменно не оправдываются. Поэтому без преувеличения можно сказать, что вся история внешней политики Беларуси последних 30 лет — это история провалов. История неверных ставок: не на того человека и не на ту страну. И я докажу это в своей программе.

20–21 августа в Беларуси с официальным визитом находится президент Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн. Это глава беспощадной военной хунты, ответственной за гибель более ста тысяч человек, который пришёл к власти в результате военного переворота, насильственно свергнув фактическую главу правительства, нобелевскую лауреатку мира Аун Сан Су Чжи.

Это произошло в 2021 году, значительная часть народа выступила против переворота — хунта в ответ открыла огонь. Сегодня в стране фактически идёт гражданская война, власть генералов не признана демократическими странами.

И знаете, что об этой стране сказал премьер-министр Беларуси Александр Турчин? Он назвал Беларусь и Мьянму ближайшими партнёрами и единомышленниками.

Однако нечто более монументальное традиционно выдал главный белорусский «дипломат». Встречая дорогого зарубежного гостя, Лукашенко отвесил ему вот такой сомнительный комплимент: «Ты европейский человек, а не азиатский».

Это вообще что было? Главе азиатской страны, лидеру военной хунты сказать, что он не азиатский человек? Можно творчески развить эту плодотворную идею — и во время встреч с африканскими лидерами говорить, что они не такие уж и африканцы, как выглядят.

Что касается сути переговоров, то тут, как всегда, ничего не меняется. «В Беларуси есть все технологии, чтобы помочь, обучить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ», — заявил Лукашенко. Короче, «покупайте белорусское». До боли знакомая схема. Традиционно каждый визит Лукашенко в страны Дальней дуги либо визит руководителей этих стран в Минск сопровождался примерно одинаковым антуражем. Пропаганда, захлёбываясь, рассказывала о невероятных вершинах будущего товарооборота между двумя странами, перечислялись грандиозные проекты, особо отмечалось, что местный лидер встречал Лукашенко с необычайной пышностью и уважением — не так, как других, всяких там лидеров США и Германии.

Подписывались десятки межгосударственных соглашений, проходили дни культуры страны N в Беларуси, стороны обменивались визитами на всех уровнях, «проводятся выставочно-ярмарочные мероприятия, деловые форумы, развивается научно-техническое сотрудничество, расширяется межрегиональное сотрудничество» (это я цитирую документы белорусского МИДа, они про каждую страну пишут примерно одно и то же).

Однако через несколько лет оказывается, что никакого кардинального роста товарооборота не происходит, что все грандиозные проекты экономически неэффективны, а дружественная страна вовсе не против увеличивать свой импорт в Беларусь, но почему-то абсолютно не желает видеть у себя белорусский экспорт.

По такой схеме (визиты, пропаганда, проекты, обещания в разы увеличить экспорт, на выходе — либо падение товарооборота, либо его рост за счёт импорта, отмена большинства проектов, ставших прожектами) развивалось большинство международных контактов официального Минска. На сегодня Россия, Китай и Евросоюз вместе составляют около 80% белорусского внешнего товарооборота. Весь остальной мир занимает 20% — и этот процент существенно не меняется десятилетиями, несмотря на многочисленные визиты и «прорывы».

Например, Лукашенко совершил три официальных визита во Вьетнам, каждый раз с завыванием пропаганды о прорыве и успехе. И знаете, как изменился белорусский экспорт во Вьетнам? Уменьшился в два раза — 108 миллионов долларов в 2014-м, 54 миллиона в 2025-м.

Так что на самом деле смысл таких визитов гораздо проще. С Лукашенко встречаются диктаторы и международные изгои, которых никто в демократическом мире не признаёт. Беларусь остаётся в международной изоляции и при этом становится одним из «окон в мир» для других диктаторских изолированных режимов. Минск может дать им то, чего те не могут получить на Западе: официальные встречи, контакты с государственными компаниями, торговые договоры, технику и политическую легитимацию. Так что интерес взаимный, говоря белорусской поговоркой — оба хороши. Как пелось в известной песне Кикабидзе: просто встретились две одинокие души. Вот и весь разговор.

При этом показательно, что глава военной хунты Мьянмы приехал в Минск сразу из Москвы, где был с визитом 18–19 августа. А ещё в Минске на этой неделе побывала делегация талибов, которые после захвата власти в Афганистане в 2021 году остаются международно изолированными, а их власть не признана многими странами. Поэтому они ездят туда, где их готовы принимать, — в Москву и Минск.

Есть ещё одно забавное обстоятельство лукашенковской геополитики — лучшие отношения у него складываются не просто с диктаторами, а именно с теми диктаторами, которые плохо кончают. Лукашенко умудрился выстроить тёплые и душевные политические отношения именно с самыми одиозными международными лидерами, от Саддама Хусейна до Милошевича. Лидер Ливийской джамахирии Муаммар Каддафи разбивал свой экзотический шатёр в центре белорусской столицы. Но потом — хрясь, и пополам. Над ним издевались, замучили до смерти.

Среди самых грандиозных исторических провалов белорусской внешней политики наиболее яркими примерами стали Иран и Венесуэла. Сейчас уже мало кто помнит, какую серьёзную стратегическую ставку в нулевые и 2010-е годы официальный Минск сделал на эти страны. Там власти Беларуси привлекало всё — антиамериканизм, недемократическое руководство и, конечно же, нефть.

Чем же закончилась иранская авантюра, которая длилась более 15 лет и съела множество материальных и организационных ресурсов? Ничем. Никаких белорусских месторождений, никакой иранской нефти, никакого «стратегического партнёрства», проект производства иранского автомобиля «Саманд» в Беларуси тоже развалился. Более того, в начале 2010-х белорусская внешняя политика в регионе сделала радикальный разворот, сделав ставку на геополитических соперников Ирана — арабские суннитские режимы.

А Венесуэла? Президент Венесуэлы Уго Чавес с 2006 года ежегодно ездил в Беларусь, даже подписывались контракты на поставку нефти. Сейчас — все проекты провалились, обе стороны спорят, кто кому больше должен, а товарооборот упал почти до нуля. Не говоря уже о том, что преемник Чавеса Николас Мадуро сейчас находится под арестом в США.

Лукашенко пытается построить для себя такую систему международных связей и экономических контактов, где западное признание и западные рынки не будут необходимым условием для существования режима. В этом смысле Минск идёт вслед за Россией и всё больше выстраивает отношения с государствами, которые сейчас находятся в конфликте или напряжённых отношениях с Западом. Талибан, Иран, Северная Корея, Зимбабве, Ливия времён Каддафи, Венесуэла времён Чавеса и Мадуро, теперь и Мьянма — сразу после того, как в стране к власти пришла военная хунта.

Но — вот такое обстоятельство — они не приносят никакой экономической пользы Беларуси, и почти все они плохо закончили. Плохо закончит и глава минского режима.

Виталий Цыганков, «Белсат»

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