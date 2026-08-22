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Александра Милинкевича посмертно наградили Офицерским крестом ордена «За заслуги перед Республикой Польша»

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  • 22.08.2026, 14:06
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Александра Милинкевича посмертно наградили Офицерским крестом ордена «За заслуги перед Республикой Польша»
Иннa Кулей

Решение о награждении принял президент Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий посмертно вручил белорусскому оппозиционеру, кандидату в президенты Александру Милинкевичу Офицерский крест ордена «За заслуги» перед Республикой Польша.

Высокую государственную награду на прощании, которое сегодня проходит в Варшаве, передал вдове политика Инне Кулей советник польского президента Лешек Скибель.

Александра Милинкевича не стало 11 августа.

В 2006 году Александр Милинкевич был кандидатом от демократической оппозиции со статусом «единого» на президентских выборах в Беларуси. Позднее он создал общественное движение «За Свободу» и до 2016 года возглавлял его.

Милинкевич родился в Гродно. В 1990–1996 годах он занимал должность заместителя председателя Гродненского горисполкома. В то время он активно способствовал белорусизации города.

В ноябре 2025 года Милинкевич перенес тяжелую операцию. Обследование показало, что правая шейная артерия была на 80% перекрыта тромбом. После хирургического вмешательства у политика развился отек мозга, три недели он находился в интенсивной терапии. Затем последовал длительный период лечения и реабилитации.

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