Александра Милинкевича посмертно наградили Офицерским крестом ордена «За заслуги перед Республикой Польша» 1 22.08.2026, 14:06

1,504

Иннa Кулей

Решение о награждении принял президент Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий посмертно вручил белорусскому оппозиционеру, кандидату в президенты Александру Милинкевичу Офицерский крест ордена «За заслуги» перед Республикой Польша.

Высокую государственную награду на прощании, которое сегодня проходит в Варшаве, передал вдове политика Инне Кулей советник польского президента Лешек Скибель.

Александра Милинкевича не стало 11 августа.

В 2006 году Александр Милинкевич был кандидатом от демократической оппозиции со статусом «единого» на президентских выборах в Беларуси. Позднее он создал общественное движение «За Свободу» и до 2016 года возглавлял его.

Милинкевич родился в Гродно. В 1990–1996 годах он занимал должность заместителя председателя Гродненского горисполкома. В то время он активно способствовал белорусизации города.

В ноябре 2025 года Милинкевич перенес тяжелую операцию. Обследование показало, что правая шейная артерия была на 80% перекрыта тромбом. После хирургического вмешательства у политика развился отек мозга, три недели он находился в интенсивной терапии. Затем последовал длительный период лечения и реабилитации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com